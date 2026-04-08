Tragedia sull'A21, lutto al braccio e minuto di silenzio per ricordare il piccolo Ismael

Una giovane vita stroncata troppo presto, in un drammatico incidente avvenuto nella domenica di Pasqua. Morto sotto gli occhi del padre (che guidava la moto) e della madre (che guidava l'auto che era subito dietro), la tragica fine di Ismael Pistis ha lasciato in tutti una immensa scia di tristezza.

Lutto al braccio e minuto di silenzio

Il bambino era un calciatore delle giovanili del Torino FC, che lunedì gli aveva dedicato un messaggio carico di affetto sul sito ufficiale della società. Oggi, per decisione della società, si è saputo che sabato 11, in occasione della gara di campionato contro il Verona, i calciatori granata scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare Ismael. Inoltre, prima del calcio d'inizio, verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria.