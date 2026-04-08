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Cronaca | 08 aprile 2026, 19:09

La lite degenera in rissa a colpi di coltello: tre ragazzi feriti portati in ospedale

Il più grave un 17enne, finito in codice giallo al San Giovanni Bosco. Il fatto successo in via Valprato angolo via Gressoney

Il più grave dei feriti un 17enne, finito in codice giallo al San Giovanni Bosco

Il più grave dei feriti un 17enne, finito in codice giallo al San Giovanni Bosco

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno alle 17 di oggi, mercoledì 8 aprile, in via Valprato angolo via Gressoney per soccorrere tre ragazzi (stranieri, in parte magrebini e in parte centrafricani) rimasti feriti dopo una lite. 

Il più grave un 17enne

Il più serio è un ragazzo di 17 anni ferito all'addome con ferite da taglio, portato in ambulanza al San Giovanni Bosco in codice giallo.

I sanitari hanno soccorso altri due giovani feriti in modo più lieve, un 17enne è stato portato al Giovanni Bosco in codice verde, una ragazza della stessa età, invece, è stata trasportata al Maria Vittoria, anche lei in codice verde.

redazione

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