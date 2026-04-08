La lite degenera in rissa a colpi di coltello: tre ragazzi feriti portati in ospedale

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno alle 17 di oggi, mercoledì 8 aprile, in via Valprato angolo via Gressoney per soccorrere tre ragazzi (stranieri, in parte magrebini e in parte centrafricani) rimasti feriti dopo una lite.

Il più grave un 17enne

Il più serio è un ragazzo di 17 anni ferito all'addome con ferite da taglio, portato in ambulanza al San Giovanni Bosco in codice giallo.

I sanitari hanno soccorso altri due giovani feriti in modo più lieve, un 17enne è stato portato al Giovanni Bosco in codice verde, una ragazza della stessa età, invece, è stata trasportata al Maria Vittoria, anche lei in codice verde.