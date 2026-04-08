Al via a Giaveno la seconda edizione del Festival delle Narrazioni

Da oggi, mercoledì 8, a domenica 12 aprile a Giaveno è in programma la seconda edizione del Festival delle Narrazioni, che celebra la cultura del libro e della lettura, stimolando il pubblico ad esplorare il potere delle emozioni attraverso le parole e le arti. Le mattinate dell’8, 9 e 10 aprile sono dedicate alle scuole, mentre gli appuntamenti serali sono ad ingresso libero.

Tutti i dettagli del programma sono reperibili nel sito Internet www.festivaldellenarrazioni.it, ma per informazioni si può anche contattare l’ufficio turistico della Città di Giaveno al numero telefonico 011-9374053 o all’indirizzo e-mail infoturismo@comune.giaveno.to.it

Domenica 12 aprile la giornata conclusiva della manifestazione proporrà il mercatino dei libri e un’area di incontro per agevolare il rapporto tra autori e lettori. Il Festival coinvolge i librai giavenesi, le scuole, i lettori, gli autori e gli editori del territorio che hanno aderito al Patto per la Lettura. L’ospite d’onore sarà Edoardo Prati, giovane divulgatore culturale che ha saputo coinvolgere i giovani nell’amore per i grandi classici. Ma ci saranno anche Simona Fruzzetti, una self publisher dalla raffinata ironia, lo spettacolo teatrale “Bibliotecari per un giorno”, la premiazione della seconda edizione del concorso Fantasogni e una passeggiata letteraria sulle tracce del pittore Francesco Gonin.

Il Festival propone l’avvicinamento alla lettura anche attraverso il teatro, la danza e il racconto orale, con una particolare attenzione agli eventi per i bambini e le famiglie. Proprio per i più piccoli e per i giovanissimi dal 9 all’11 aprile tornerà “La notte dei pupazzi in Biblioteca ”, un evento organizzato dai progetti territoriali Nati per Leggere-Cultura per crescere del Sistema Bibliotecario BiTO, con il sostegno della Regione Piemonte e della Compagnia di San Paolo. I bambini e le bambine sono invitati a recarsi in biblioteca con il loro pupazzo preferito, che lasceranno insieme ai suoi amichetti per passare la notte. I pupazzi e i giocattoli preferiti saranno affidati alle cure dei bibliotecari. Venerdì 10 dalle 9 alle 12 e sabato 11 dalle 16 alle 19 i piccoli torneranno a riprendere il loro peluche, trovando una sorpresa, perché durante la notte i pupazzi avranno scelto un libro da portare a casa per leggerlo insieme e scoprire la storia che racconta.

Il Festival delle Narrazioni è organizzato dalla Città di Giaveno con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e il patrocinio della Regione Piemonte, della Città metropolitana di Torino, dell’Uncem, dell’Unione Montana Val Sangone e di Turismo Torino e provincia.