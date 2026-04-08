Luserna San Giovanni: donna attaccata da tre cani mentre andava a lavorare

Stava percorrendo a piedi strada dei Jallà per andare a lavorare al Rifugio Re Carlo Alberto, sulla collina di Luserna San Giovanni, quando è stata attaccata da tre cani a guardia di un gregge.

È accaduto questa mattina, mercoledì 8 aprile, verso le 8, a una donna di 63 anni, che è stata accompagnata in ospedale.

I cani sono scappati attraverso la rete di protezione del luogo in cui pascolavano le pecore morsicando la signora che si trovava sulla strada. Sul posto sono intervenute due ambulanze e la Polizia locale.

“Per fortuna gli animali sono in regola: microchippati, vaccinati e assicurati. Siamo riusciti a contattare il proprietario a cui abbiamo comminato una sanzione di 175 euro per ogni animale” spiega il comandante della Polizia locale di Luserna San Giovanni, Massimo Chiarbonello.

Appena ieri, gli agenti sono dovuti intervenire per un altro cane da pastore fuggito dal controllo del proprietario: “Si tratta di un maremmano che circolava nella zona del Basko. È stato portato in canile e il proprietario è stato sanzionato” aggiunge Chiarbonello.