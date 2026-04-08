Immobili comunali a prova di bolletta: approvati i lavori di efficientamento energetico nelle scuole

Prosegue il piano della Città di Torino per ridurre consumi ed emissioni negli edifici pubblici. La Giunta Comunale, su proposta dell’assessora alla Transizione Ecologica e Digitale e alle Politiche per l’Ambiente Chiara Foglietta ha approvato oggi un nuovo pacchetto di interventi su cinque complessi scolastici, per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro.

I lavori, che saranno realizzati da Iren Smart Solutions, si inseriscono nella strategia di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, garantendo al contempo ambienti più moderni e confortevoli per chi ogni giorno vive gli spazi scolastici.

Gli interventi interesseranno il complesso di via Barletta 109-20, che ospita nido e scuola dell’infanzia, il polo di via Anglesio 17 (scuola materna E16 e scuola elementare ‘Cena-Abbadia di Stura’), la succursale della media Olivetti di via Catalani 4, il complesso di piazzetta Luciano Jona 4-6 con la scuola primaria ‘Elsa Morante’ e la scuola materna ‘Mirafiori’ e il nido-scuola materna di via Servais 62.

Le opere previste riguardano sia gli impianti sia le strutture edilizie e puntano a trasformare gli edifici in strutture intelligenti e a basso impatto. In tutti i complessi coinvolti si procederà al "relamping", ovvero la sostituzione dei vecchi punti luce con apparecchi a LED. Grande attenzione è rivolta anche alla gestione del calore: l'installazione di valvole termostatiche intelligenti su ogni radiatore e di pompe ad alta efficienza permetterà di ottimizzare il riscaldamento, mentre i nuovi sistemi di Building Management System (BMS) consentiranno ai tecnici di monitorare e regolare i consumi anche da remoto

In alcuni casi gli interventi coinvolgeranno anche l’involucro degli edifici, con lavori di isolamento delle coperture, dei pavimenti e delle facciate per ridurre le dispersioni energetiche. È il caso, in particolare, del complesso di via Servais, dove si concentrano le opere edili più consistenti, con interventi che migliorano in modo significativo le prestazioni termiche dell’edificio.

Tutti questi interventi rientrano nel Piano EfficienTO, il programma pluriennale avviato dalla Città di Torino che punta a migliorare le prestazioni energetiche di circa 850 immobili comunali entro il 2030, attraverso un investimento complessivo di 110 milioni di euro a carico del partner privato Iren Smart Solutions, contribuendo in modo concreto agli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica.

Un modello virtuoso che permette alla Città di ammodernare i propri impianti, migliorando il comfort degli ambienti scolastici e riducendo in modo stabile i consumi, garantendo nel tempo una gestione più efficiente dell’energia.