A Carmagnola rinasce il centro sportivo di via Novara

A Carmagnola rinasce lo storico centro sportivo di via Novara. Grazie alla nuova convenzione firmata dalla società sportiva Elledì FC insieme al comune di Carmagnola si avvia un grande progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo. L'idea di riqualificare il centro sportivo di via Novara è stata scelta per due importanti motivi. Il primo riguarda il crescendo dell'attività di scuola calcio e settore giovanile maschile e femminile della società sportiva Elledì FC che necessita di ulteriori spazi sul territorio carmagnolese in aggiunta a quelli già in utilizzo presso l'impianto sportivo Giorgio Demichelis di Salsasio.

Restituire struttura storica

Una scelta che garantisce così la possibilità per tutti i giovani atleti e futuri calciatori di poter svolgere uno sport importante come quello del calcio sul territorio della città di Carmagnola. Il secondo motivo per cui la società giallonera ha scelto di riqualificare questo impianto sportivo è dovuta al fatto di poter ridare alla cittadinanza una struttura sportiva storica che ha visto per molti anni generazioni di giovani carmagnolesi diventati poi calciatori, allenatori e dirigenti anche di spicco. Da anni infatti l'impianto sportivo di via Novara era in disuso. Grazie al nuovo progetto di riqualificazione tornerà ad essere utilizzabile e a ridare un tocco di bellezza alla città in un punto strategico come quello in cui si trova, ossia a ridosso della statale di via Torino, una delle arterie più importanti di Carmagnola.

Dalla società sportiva Elledì FC commentano: "Siamo felici di dare all'impianto di via Novara un nuovo futuro. Siamo pronti a lavorare sodo per rendere questo centro un punto di riferimento per lo sport e la comunità carmagnolese".