Beinasco più accessibile: iniziati i lavori per la messa in sicurezza di strade e marciapiedi

Beinasco più accessibile non vuole essere solo uno slogan. Sono partiti in questi giorni diversi interventi per migliorare la sicurezza e l'accessibilità dei marciapiedi in tutto il territorio comunale. Ed altri partiranno nelle prossime settimane.

"Basta slalom tra ostacoli e pericoli"

"Persone con disabilità, anziani, genitori con passeggini: per troppi cittadini camminare per strada significa affrontare ostacoli e pericoli", ha dichiarato il sindaco Daniel Cannati. "Abbiamo mappato i punti critici e stiamo intervenendo, anche quest’anno, per risolverli, un passo alla volta".

Un impegno preso alla fine del 2025, quando l'amministrazione comunale aveva annunciato lo stanziamento record di un milione di euro per la manutenzione delle strade.