Caio Mario, sistemati bagni e docce dell’area camper dopo gli atti vandalici

Sono stati riqualificati e rimessi a nuovo i bagni e le docce dell’area camper Caio Mario, in corso Unione Sovietica, uno spazio oggi utilizzato da turisti e viaggiatori di passaggio in città.

Ma l’intervento, va detto, arriva dopo un periodo di forte degrado dovuto alla presenza dei camper abusivi. Con i nomadi a rendere inutilizzabili i servizi igienici, danneggiando le porte e gli interni. Negli ultimi mesi, è noto, l’area era stata più volte segnalata per danneggiamenti, incursioni notturne e utilizzi impropri degli spazi, con conseguenze evidenti sulla fruibilità della struttura.

Così dopo un primo periodo di chiusura forzata e a seguito dei lavori di ripristino, i servizi sono tornati pienamente operativi. Dalla Circoscrizione 2, dal coordinatore Alessandro Nucera (autore di svariate segnalazioni a tema) è arrivato un ringraziamento all’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta e a Gtt per l’intervento e l’attenzione dimostrata verso l’area.

L’auspicio, ora, è che venga garantita una maggiore tutela degli spazi per evitare il ripetersi degli episodi di vandalismo che avevano portato al deterioramento dei servizi. La Città, da questo punto di vista, si è attivata molto: dall’attivazione della durata massima della sosta a sette giorni passando per la gestione digitale delle targhe e un deposito cauzionale su carta di credito fino a un massimo di 200 euro. Penale da 50 euro per le soste irregolari.