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Attualità | 09 aprile 2026, 10:22

San Salvario, una settimana ricca di attività alla Casa del Quartiere

Dalla comunicazione empatica alla botanica fino alla serata su Shatila

San Salvario, una settimana ricca di attività alla Casa del Quartiere

San Salvario, una settimana ricca di attività alla Casa del Quartiere

Un fine settimana ricco di appuntamenti alla Casa del Quartiere San Salvario di via Morgari 14, che fino al 12 aprile propone un calendario variegato tra laboratori, incontri e momenti di socialità aperti alla cittadinanza.

Si parte oggi, dalle 16.30 alle 18, con “Spiazziamoci - Riciclo creativo” a cura della cooperativa Il Margine. Tutti i giovedì in aiuola attività da vivere insieme dedicate a tutti. Si continua sabato 11 aprile con “Parole che connettono”, workshop dedicato a chi opera nel mondo associativo, cooperativo e del terzo settore. L’incontro, curato da FaciliGroup, sarà incentrato sulla comunicazione empatica e sulla gestione delle dinamiche di gruppo, con esercizi pratici e attività esperienziali pensate per migliorare il dialogo e la collaborazione nei contesti lavorativi.

Nel pomeriggio spazio anche alle attività per i più piccoli, con il laboratorio gratuito “Non sono un coccodrillo”, rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, mentre proseguiranno le iniziative informali come il gruppo di maglia “Torino Social Knitting”, appuntamento ormai fisso per gli appassionati di lavoro a maglia e socialità.

Sempre sabato, alle 16.30, prende il via anche il ciclo “Botanica - Istruzioni per l’uso”, promosso dalla sezione piemontese di A.Di.Pa. Un’occasione per parlare di piante e giardinaggio in modo informale, tra scambi di idee, dimostrazioni e momenti conviviali. L’incontro inaugurale si svolgerà negli spazi esterni, con un invito aperto a portare semi, talee o piante per contribuire alla costruzione condivisa del cortile.

Domenica 12 aprile, infine, la giornata si chiuderà con “Shatila - Torino”, una serata di approfondimento e testimonianza dedicata alla situazione nel campo profughi libanese. L’incontro prevede il racconto dell’esperienza diretta di chi vi ha preso parte, la presentazione del progetto “Basket Beats Borders” e un momento musicale conclusivo.

ph.ver.

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