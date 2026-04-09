Via i jersey da Piazza Castello: le barriere antiterrorismo sostituite da fioriere

I blocchi di cemento posizionati per ragioni di sicurezza in Piazza Castello dopo l'attentato di Nizza verso la rimozione. Al loro posto saranno installati elementi di arredo urbano più integrati nel contesto, per uniformare l’estetica del cuore della città ai nuovi interventi di pedonalizzazione, ma che manterranno il loro ruolo di sicurezza pubblica.

L’annuncio è arrivato dal sindaco Stefano Lo Russo durante un intervento a TORadio, in cui ha delineato i prossimi passaggi per il restyling dell’area centrale.

Il piano per Piazza Castello e Via Viotti

L'intervento mira a dare continuità stilistica tra la piazza e le vie limitrofe. La sostituzione dei jersey seguirà il modello estetico delle fioriere già presenti sotto il palazzo di Reale Mutua, che verranno utilizzate anche per la nuova area pedonale di via Viotti.

Il progetto per via Viotti, basato su uno studio donato da Reale Immobili alla città, vedrà la pedonalizzazione del tratto che unisce la Galleria San Federico e porta in via Pietro Micca.

“Un intervento che punta a dare una nuova qualità urbana a quel luogo - ha spiegato Lo Russo - Auspichiamo che la proprietà privata dell’immobile dove ci sono i portici, in condizioni di degrado, possa avviare un processo di riqualificazione di quell’area che è oggettivamente, allo stato attuale, fuori contesto”.

L'accesso al parcheggio interrato della zona rimarrà comunque garantito nonostante la pedonalizzazione della via.

I turisti apprezzano Via Roma pedonale

Dai microfoni della radio il sindaco difende il piano di pedonalizzazioni, nonostante le critiche. Soprattutto l'intervento, in fase di ultimazione, su via Roma che, secondo il primo cittadino, è stato molto apprezzato da chi è giunto in città in questi giorni.

Un weekend di Pasqua che ha registrato circa 40 mila presenze nei musei cittadini. I dati sul turismo confermano come la media di permanenza sia salita a tre notti. "Un risultato ottenuto - sottolinea Lo Russo - grazie alla qualità dell'offerta culturale ordinaria, capace di generare il 'tutto esaurito' negli alberghi anche in assenza di singoli grandi eventi".