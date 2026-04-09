Torino sfiora l’impresa, ma non ce la fa: la capolista Pesaro passa 77-81 al Pala Gianni Asti

Si ferma la striscia positiva della Reale Mutua Basket Torino, che al Pala Gianni Asti cede alla capolista Victoria Libertas Pesaro per 77-81 al termine di una gara dai due volti, segnata da una grande rimonta gialloblù nel finale. Una sconfitta che lascia rammarico per una rimonta svanita proprio nel finale, ma che allo stesso tempo conferma la competitività della squadra di coach Moretti, ora a quota 15 vittorie e 19 sconfitte, ancora pienamente in corsa per un posto nei play-in. Torino ha pagato a caro prezzo il parziale subito tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo, momento in cui Pesaro ha costruito il proprio vantaggio spinta da un dominante Miniotas (29 punti e 13 rimbalzi) e dalla qualità del proprio sistema offensivo. I gialloblù, però, non hanno mai smesso di lottare: guidati da un Robert Allen ancora una volta protagonista (26 punti) e dalla leadership di capitan Matteo Schina (16 punti), hanno trovato energie e soluzioni per rientrare fino al pareggio nel finale, trascinati anche dalla fiammata di Lorenzo Tortù (10 punti) e dalle giocate di Teague. Nel momento decisivo, però, l’uscita per falli di Allen e alcune occasioni non concretizzate dei gialloblù hanno permesso alla capolista di mantenere lucidità e portare a casa il successo, continuando la propria corsa in vetta alla classifica. Una prova che, come sottolineato da coach Moretti nel postpartita, lascia rammarico per l’occasione sfumata, ma anche la consapevolezza di poter competere in vista delle ultime due partite rimaste in regular season, più l’eventuale play-in.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Schina, Teague, Severini, Ghirlanda, Allen

Pesaro: Tambone, Bucarelli, Maretto, Virginio, Miniotas

Inizio di gara scoppiettante, con Pesaro che fa valere il talento del gruppo ma Torino affronta la sfida con il giusto atteggiamento, giocandosela a viso aperto fin dai primi possessi. Alla prima pausa i gialloblù inseguono di solo tre lunghezze, facendo affidamento sul solito Robert Allen: 18-21 al termine del primo quarto.

Nella seconda frazione sale in cattedra Miniotas: il lungo lituano, al suo rientro in campo dopo uno stop per infortunio, fa la voce grossa nel pitturato e all’occorrenza colpisce anche da fuori per provare a portare in fuga i pesaresi, che raggiungono il +10 e costringono coach Moretti al timeout sul 27-37. La Vuelle continua a imporsi progressivamente fino all’intervallo lungo, controllando e conducendo per 30-45.

Il momento di difficoltà della Reale Mutua prosegue anche in avvio di terzo quarto: i torinesi faticano in attacco, mentre dall’altra parte Pesaro continua a gonfiare il gap facendo affidamento su un Miniotas dominante e sulla pericolosità di Bucarelli. I marchigiani ritoccano così il massimo vantaggio sul +22. Torino accusa il colpo, prova a rientrare in gara con Allen ma gli ospiti sono decisi a tenere ampio il gap. Il terzo quarto si chiude sul 55-68.

Eccola, la reazione gialloblù. Capitan Schina e, un po’ a sorpresa, un finalmente sbloccato Lorenzo Tortù suonano la carica che scalda il palazzetto e dà inizio alla rimonta della Reale Mutua. L’inerzia passa dalla parte dei padroni di casa, la squadra di coach Leka è per la prima volta in difficoltà, la difesa gialloblù è attenta e Teague e Schina riportano addirittura tutto in parità a quota 74. Proprio sul più bello, però, arriva la tegola: Allen fuori per falli a due minuti dal termine. Miniotas torna in cattedra, a Torino manca lucidità e si lascia sfuggire un paio di occasioni ghiotte. La rimonta quindi svanisce: il finale è 77-81 per la capolista che sopravvive anche al Pala Gianni Asti.

Coach Moretti nel postpartita: “C’è rammarico per una partita che si è complicata per noi a causa del parziale che abbiamo concesso tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo periodo. Abbiamo lottato ancora una volta, è stata un’altra dimostrazione di orgoglio da parte dei miei ragazzi, purtroppo ci siamo lasciati sfuggire anche l’occasione per portarla a casa nonostante tutto.”

Reale Mutua Torino - Victoria Libertas Pesaro 77-81 (18-21, 12-24, 25-23, 22-13)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 26 (10/11, 0/2), Matteo Schina 16 (4/4, 2/5), Macio Teague 15 (3/8, 2/6), Lorenzo Tortu' 10 (3/4, 1/2), Matteo Ghirlanda 4 (1/2, 0/4), Federico Massone 4 (2/4, 0/3), Giovanni Severini 2 (1/3, 0/2), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/0), Umberto Stazzonelli 0 (0/2, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Robert Allen 7) - Assist: 13 (Matteo Schina 4).

Victoria Libertas Pesaro: Regimantas Miniotas 29 (11/12, 1/1), Lorenzo Bucarelli 19 (4/8, 2/3), Jazz Johnson 9 (3/7, 0/2), Nicolo Virginio 8 (1/4, 2/3), Matteo Tambone 7 (2/4, 1/4), Alessandro Bertini 5 (1/2, 1/3), Octavio Maretto 4 (1/2, 0/3), Stefano Trucchetti 0 (0/1, 0/0), Eduardo Sakine yassine 0 (0/0, 0/0), Elhadji Fainke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 30 9 + 21 (Regimantas Miniotas 13) - Assist: 19 (Octavio Maretto 5).