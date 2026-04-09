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Cronaca | 09 aprile 2026, 09:27

Contrasto alla povertà sociale e digitale, apre a Rivoli l'emporio solidale "Il pane del cammino"

Venerdì 10 aprile alle ore 16, l’inaugurazione del centro per la distribuzione di prodotti di prima necessità e la fornitura di servizi informativi con sede in via Dora Riparia 2

A Rivoli un nuovo punto di riferimento per le persone in difficoltà

A Rivoli un nuovo punto di riferimento per le persone in difficoltà

Offrire alle persone in difficoltà un sostegno dignitoso e rispettoso, efficace e continuativo. Questo l’obiettivo del nuovo emporio solidale “Il pane del cammino”, da perseguire anche responsabilizzando le famiglie affinché gli aiuti forniti per acquistare prodotti alimentari e altri beni primari non si trasformino in semplice operazione di assistenzialismo.

L’emporio - che ha sede nei locali di via Dora Riparia 2, messi gratuitamente a disposizione dal Comune di Rivoli alle sette parrocchie cittadine e ai gruppi caritativi del territorio, ai quali è affidato il compito di gestirlo -  sarà inaugurato dal cardinale Roberto Repole e dalla referente della Caritas diocesana torinese, Elide Tisi, venerdì 10 aprile alle ore 16.

“Il pane del cammino”, come detto,  si pone nella prospettiva di evitare l’assistenzialismo e di responsabilizzare i fruitori che, attraverso una tessera a punti, potranno «gestire le proprie possibilità di spesa» scegliendo liberamente tra prodotti alimentari e per l’igiene, in un ambiente organizzato e accogliente.

L’iniziativa nasce da un percorso triennale di coprogettazione che ha coinvolto le tre parrocchie, i gruppi Caritas, i volontari vincenziani e il Muricciolo, esperienza pioniera di «emporio» attiva da otto anni insieme al Comune e al Tavolo «Rivoli Solidale».

L’emporio di Rivoli non sarà soltanto un punto di distribuzione di cibo e di prodotti per l’igiene, ma anche un centro di informazione su bandi, sportelli digitali, corsi e iniziative: un luogo che contribuirà a contrastare la povertà sociale e digitale, aiutando anche chi fatica ad accedere ai canali informativi.

Ai servizi dell’emporio di via Dora Riparia si aggiungono, rimanendo attivi, quelli delle parrocchie rivolesi come i centri di ascolto di prossimità per la presa in carico personalizzata delle persone e delle famiglie in difficoltà, l’ascolto e l’accompagnamento verso i servizi competenti.

comunicato stampa

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