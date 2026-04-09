Tenta di lanciarsi da un ponte, minacciando di farla finita: gli agenti di Polizia lo salvano

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in salvo un giovane che tentava di togliersi la vita gettandosi da un ponte in zona Crocetta.

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato Mirafiori hanno notato un uomo mentre scavalcava il cornicione del ponte di Corso Dante angolo via Egeo, minacciando di lanciarsi nel vuoto.

I poliziotti hanno raggiunto immediatamente il giovane e, attraverso il dialogo, hanno cercato di instaurare un rapporto di fiducia per evitare che compiesse il gesto estremo. Nonostante i tentativi di mediazione, l’uomo continuava a sporgersi sempre di più, rischiando di precipitare sui cavi dell’alta tensione della linea ferroviaria. In questa circostanza, gli operatori di polizia riuscivano ad afferrarlo e a trarlo in salvo.

Una volta in sicurezza sul marciapiede, gli agenti cercavano di rassicurarlo e a garantire la sua incolumità.



