Chivasso, dal 10 aprile torna “Shopping & Aperitivo in Musica”

Tornano ad animarsi di musica le vie del centro storico di Chivasso con la nuova edizione di “Shopping & Aperitivo in Musica”, lo urban podcast dell’Assessorato comunale al Commercio, del Distretto Urbano del Commercio e di Ascom Chivasso. L’iniziativa, molto apprezzata da cittadini e visitatori, quest’anno si rinnova e si amplia: dal 10 aprile, infatti, la programmazione musicale accompagnerà non solo i sabati pomeriggio, ma anche i venerdì, offrendo un’atmosfera ancora più vivace per lo shopping e l’aperitivo.

Dall’impianto di diffusione sonora del centro risuoneranno i brani selezionati da ToRadio, con due fasce orarie dedicate: venerdì dalle 17:30 alle 19:30 e sabato dalle 16:00 alle 20:00.

La musica accompagnerà il pubblico fino al 19 settembre, trasformando il cuore della città in uno spazio accogliente, dinamico e ricco di energia, ideale per vivere il commercio locale in un clima piacevole e coinvolgente.

“Shopping & Aperitivo in Musica” conferma così la volontà dell’Amministrazione comunale e Distretto Urbano del Commercio di valorizzare il centro storico, sostenere le attività commerciali e offrire ai cittadini momenti di socialità e intrattenimento.