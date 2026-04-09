Nichelino e il mondo della scuola piangono il professor Damiano Malerba

Nichelino e il mondo della scuola piangono la scomparsa a 84 anni di Damiano Malerba, storico professore di religione che ha formato diverse generazioni di allievi. La triste notizia si è diffusa in città nella giornata di ieri: tante le attestazioni di stima e il cordoglio da parte di chi lo aveva conosciuto o avuto come insegnante.

L'annuncio delle figlie

[Damiano Malerba]

A dare l'annuncio della sua scomparsa sono state le figlie Michaela, Gabriella e Valeria, insieme ai nipoti Alex, Loris, Jordan e Cecilia.

I funerali del prof. Malerba sono in programma domani, venerdì 10 aprile, a partire dalle 10.30 nella parrocchia Regina Mundi, in via Nostra Signora di Lourdes a Nichelino.