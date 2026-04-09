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Politica | 09 aprile 2026, 17:10

Rimpasto in Regione dopo dimissioni Chiorino: entro domani il nuovo assessore al Lavoro

Il governatore Alberto Cirio a confronto con Arianna Meloni e Donzelli

Elena Chiorino e Alberto Cirio in una foto d'archivio

Elena Chiorino e Alberto Cirio in una foto d'archivio

Ormai è questione di ore: tra stasera e domani i piemontesi conosceranno il nome del nuovo assessore regionale al Lavoro, dopo le dimissioni di Elena Chiorino rimasta coinvolta nello scandalo de “Le 5 Forchette Srl”.

Dimissioni di Chiorino

L’esponente biellese di Fratelli d’Italia - insieme all’ex sottosegretario Andrea Delmastro - deteneva delle quote del ristorante romano “Bisteccherie d’Italia” con la figlia di Mauro Caroccia: quest’ultimo è legato al clan Senese. Dopo aver resistito alcuni giorni, tra fine marzo ed inizio aprile Chiorino si è dimessa prima da vicepresidente poi da assessore.

Il nome di chi prenderà il suo posto nel dicastero al Lavoro dovrebbe essere annunciato entro domani. "L'importante - ha chiarito il governatore Alberto Cirio, a margine della conferenza stampa sul Turismo - è fare le cose bene, in un clima di grande cordialità e condivisione insieme alla mia squadra di Governo". 

Confronto Donzelli-Meloni

Come già annunciato, il nuovo ingresso in giunta sarà sempre di Fratelli d'Italia: il presidente si è confrontato con l'onorevole Giovanni Donzelli e con Arianna Meloni, segno che la rappresentanza meloniana non si tocca. In pole c'è la novarese Daniela Cameroni, legata sentimentalmente al parlamentare di FdI Gaetano Nastri.

Cinzia Gatti

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