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Viabilità e trasporti | 09 aprile 2026, 16:47

Lavori sulla Torino-Modane, bus sostituitivi tra Bardonecchia e Bussoleno

Nei fine settimana dell’11-12 aprile e poi del 18 e 19

Immagine generica d'archivio

Immagine generica d'archivio

Modifiche alla circolazione dei treni per consentire interventi di manutenzione straordinaria alle opere d’arte nella tratta tra Bussoleno e Modane.

Per agevolare le attività, nei fine settimana dell’11 e 12 e successivamente del 18 e 19 aprile Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato il servizio ferroviario tra Torino Porta Nuova e Bardonecchia con bus dedicati nella tratta tra Bardonecchia e Bussoleno.

I Frecciarossa da Milano verso Parigi e viceversa sono cancellati. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia, eccetto i cani da assistenza.

comunicato stampa

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