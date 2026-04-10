La Lions Walk è in marcia verso i mille iscritti

L’anno scorso i partecipanti erano stati 1.100 ora le iscrizioni superano già le 600. La Lions Walk si prepara a superare nuovamente quota 1.000 per aiutare con l’intero ricavato l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, l’ospedale Agnelli di Pinerolo e l’associazione di pet therapy Sorrisi a 4 Zampe, che si occuperà anche dell’animazione della giornata.

L’appuntamento è per domenica 12, alle 9, al golf di strada Pascaretto 7. Dove si potrà anche fare risveglio muscolare. La camminata di 6 km nelle campagne di Riva di Pinerolo, invece, partirà alle 10,30. Il costo di iscrizione, con pasta party finale, è di 10 euro, 5 tra gli 10 e i 18 anni e gratis sotto i 10. L’iniziativa è organizzata da Lions Club Pinerolese Host, Lions Club Airasca None, Leo Club del Pinerolese, associazione diabetici Fand e Croce rossa, con il patrocinio di Comune e Asl To3.

Durante la giornata si potranno fare prove gratuite di nordic walking, misurare la glicemia e conoscere il golf.

Ci si potrà iscrivere la mattina stessa, oppure approfittare della prevendita nelle seguenti attività pinerolesi: Publieco, Farmacia Corti Grosso, Cfiq, Golf di Pinerolo, Il Podio Sport e Prosystem/Miomedico.