Lite in strada tra due uomini, ferito alla mano con un taglierino finisce al pronto soccorso

Momenti di tensione nella tarda serata di giovedì 9 aprile in via Don Bosco, quartiere San Donato, dove una lite tra un proprietario di casa e un affittuario è sfociata in una aggressione con tanto di intervento della polizia sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alla mezzanotte, durante un acceso confronto (di cui non si conoscono i motivi) l’affittuario sarebbe rimasto ferito alla mano da un oggetto contundente, presumibilmente un taglierino.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria, dove è stato preso in carico per le cure del caso. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo con precisione quanto avvenuto e le eventuali responsabilità nell’ambito della lite.