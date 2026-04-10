Boman protagonista a Imprese Vincenti

La sesta edizione di Imprese Vincenti, il programma promosso da Intesa Sanpaolo per valorizzare le eccellenze imprenditoriali italiane, ha fatto tappa mercoledì 8 aprile a Cuneo, dove si è svolta la premiazione delle aziende selezionate del territorio. Tra queste, è stata premiata Boman, riconosciuta per il proprio percorso di crescita, innovazione e forte legame con il territorio.

Boman è stata selezionata tra le 150 imprese a livello nazionale - individuate da Intesa Sanpaolo su oltre 4.000 candidature - che rappresentano un segmento altamente qualificato del tessuto produttivo nazionale e generano complessivamente circa 35 miliardi di euro di fatturato, dando lavoro a oltre 150.000 persone.

L’evento, ospitato presso Spazio Varco, ha riunito rappresentanti del mondo bancario ed economico, offrendo un’occasione di confronto sui temi chiave per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Al centro del dibattito, lo scenario economico italiano e il ruolo sempre più strategico di modelli di business sostenibili, inclusivi e orientati all’innovazione.

In questo contesto, Boman si è distinta per la capacità di coniugare qualità, innovazione e attenzione alle persone, pilastri fondamentali del proprio modello produttivo e organizzativo.

Presente sul palco Enrico Bonaudi – presidente Boman: «Boman è una realtà che opera con impegno e continuità nello sviluppo di soluzioni industriali orientate all’eccellenza, distinguendosi per un approccio che integra competenze tecniche, capacità organizzativa e visione strategica. La nostra attività è guidata da valori chiari e consolidati: un’attenzione costante alla qualità, intesa come affidabilità dei processi e dei prodotti, e un forte orientamento all’innovazione, che ci consente di evolvere e rispondere in modo efficace alle esigenze del mercato. Al centro del nostro modello produttivo ci sono le persone, considerate un elemento fondamentale per la crescita e il successo dell’azienda. Crediamo infatti che la valorizzazione delle competenze, il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei collaboratori siano fattori determinanti per garantire efficienza, miglioramento continuo e creazione di valore lungo tutta la filiera produttiva».

La partecipazione a “Imprese Vincenti” rafforza il ruolo di Boman come realtà dinamica e proiettata verso il futuro, capace di affrontare le sfide del mercato globale senza perdere il proprio radicamento territoriale.

Un percorso che sa guardare anche al domani con attenzione verso temi fondamentali quali la sostenibilità, come sottolinea Bonaudi: «Per Boman un ruolo centrale è rappresentato dal tema della sostenibilità, intesa non solo in chiave ambientale ma anche come sostenibilità organizzativa ed economica. In quest’ottica, il nostro approccio si ispira ai principi della Lean Production, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi, migliorare l’efficienza e creare valore lungo tutta la filiera».

Un’impresa vincente anche per l’attenzione al territorio e alle persone come evidenzia Enrico Bonaudi: «Per Boman il rapporto con il territorio e la formazione rappresentano due elementi strettamente connessi: l’azienda sta infatti portando avanti importanti progetti e investimenti in collaborazioni con scuole e istituti tecnici per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e la trasmissione delle competenze, affiancando a questo impegno un forte sviluppo della formazione interna, che consideriamo essenziale per accompagnare la crescita aziendale e sostenere l’evoluzione tecnologica e organizzativa.

Una visione chiara e concreta, che guarda lontano: perché innovare significa crescere, ma farlo insieme alle persone e al territorio è ciò che rende davvero un’impresa “vincente”.