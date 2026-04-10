"The Producers": il musical cult di Mel Brooks arriva al teatro Superga

Arriva al Teatro Superga di Nichelino uno dei musical più irriverenti e amati di sempre: The Producers, con musiche e testi di Mel Brooks, vincitore di 12 Tony Awards, record assoluto nella storia del musical.

La nuova produzione è firmata da Split Teatro con la regia di Gianluca Argentero, le coreografie di Eduardo Viviani e la direzione musicale di Elisa Fagà.

La storia è semplice, geniale e completamente folle: Max Bialystock, produttore teatrale sull’orlo del fallimento, e Leo Bloom, timido contabile con un’insospettabile vena imprenditoriale, pensano di aver trovato il piano perfetto. Mettere in scena il peggior spettacolo della storia, incassare i soldi degli investitori e sparire. Il problema? Lo spettacolo diventa un successo clamoroso.

Satira pungente, numeri musicali esplosivi e personaggi irresistibili: The Producers è allo stesso tempo una dichiarazione d’amore al teatro e una divertita presa in giro del mondo dello spettacolo.

"The Producers è una macchina perfetta", racconta Gianluca Argentero. "Ha musiche incredibili e una comicità irresistibile: Mel Brooks è un genio della commedia e il copione è pieno di battute fulminanti e personaggi memorabili. Mettere in scena questo musical è un regalo meraviglioso. È una storia che parla proprio di cosa significa fare teatro: il rischio, l’ambizione, il desiderio di farcela. Ci siamo chiesti perché farlo oggi. La risposta sta nel modo in cui usa la satira per parlare di temi importanti. La risata è evasione (sacrosanta!) ma qui diventa anche uno strumento intelligente per affrontare ciò che normalmente guarderemmo con timore. The Producers ci ricorda che la satira non alleggerisce i temi: li rende più vivi, più accessibili. E oggi più che mai abbiamo bisogno, disperato bisogno, di ridere".