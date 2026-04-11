Le eccellenze piemontesi al Vinitaly di Verona: il programma

Il Piemonte torna a proporre le sue eccellenze vitivinicole e suoi prodotti enogastronomici di qualità all'edizione 2026 di Vinitaly, a Verona Fiere da domenica 12 a mercoledì 15 aprile.

Allestito per l’occasione un grande spazio di 700 m2 nel Padiglione 10, curato da Piemonte Land of Wine (l’ente che riunisce i 14 Consorzi di Tutela piemontesi del vino) con il sostegno di Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, che comprende un ampio auditorium centrale per eventi e presentazioni, un’area per momenti conviviali e degustazioni, le postazioni di 108 aziende produttrici e dei Consorzi di Tutela Gavi, Barbera, Asti e Brachetto.

Per l’intera durata della fiera viene sposto il trofeo delle ATP Finals di tennis maschile, che dal 15 al 26 novembre si svolgeranno per la sesta volta nell’Inalpi Arena di Torino.

A spiegare il significato della partecipazione al Vinitaly 2026 sono il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni: «La Regione è vicina al mondo vitivinicolo piemontese e lo sostiene su quattro fronti: ricerca, innovazione, promozione e ricerca di nuovi mercati. Unire in una progettualità d’assieme enogastronomia e turismo, sport e grandi eventi - di cui proprio al Vinitaly esponiamo un’icona mondiale - è il modo più efficace per accompagnare le nostre imprese vitivinicole nell’essere sempre più protagoniste della crescita del Made in Piemonte. Lo scorso anno Vinitaly arrivò proprio all’indomani del primo annuncio dei dazi da parte di Donald Trump. Un cambio di scenari - ricordano Cirio e Bongioanni - al quale il mondo vitivinicolo piemontese sta reagendo con determinazione: aumento dei costi di produzione dovuti alle guerre e instabilità internazionali; repentino cambiamento dei mercati determinato da dazi, situazioni geopolitiche, accordi commerciali e variazioni del potere d’acquisto; contrazione planetaria di consumi determinata dai cambiamenti di abitudini, in particolare fra le nuove generazioni».

Agli operatori professionali vengono offerte molte opportunità per scoprire e approfondire le produzioni agroalimentari di qualità del Piemonte in abbinamento naturale ai grandi vini, grazie ai Consorzi e ai Distretti del Cibo. Grazie alla presenza delle Atl vengono presentati anche gli itinerari e prodotti turistici che fanno del Piemonte una delle mete più apprezzate a livello nazionale e internazionale per la capacità di sposare enogastronomia, storia, arte e scoperta del territorio.

All’esterno del padiglione il Ristorante Piemonte, gestito dal consorzio Piemonte Land of Wine e curato dallo chef Davide Palluda, propone ogni giorno ai visitatori diversi menu a base delle eccellenze agroalimentari del Piemonte.

PROGRAMMA:

DOMENICA 12 APRILE

Ore 13:00 – 14:00 | Area Convegni

Titolo: Presentazione del libro "Terra straordinaria"

Descrizione: Il produttore vitivinicolo Gianni Gagliardo di La Morra presenta il suo volume dedicato alle storie d’eccellenza di visionari imprenditori del Made in Italy.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

Ore 14:30 – 15:30 | Area Convegni

Titolo: Presentazione Barbera

Descrizione: Presentazione del progetto di valorizzazione dell’enoturismo coordinato dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato insieme ai Comuni più rappresentativi del territorio e le loro storiche feste di promozione sulla Barbera d’Asti docg.

Intervengono: Filippo Mobrici, Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e i Sindaci: Simone Nosenzo del Comune di Nizza Monferrato, Monica Masino del Comune di Montegrosso d’Asti, Carlo Mancuso del Comune di Castagnole delle Lanze, Marco Biglia del Comune di Agliano Terme, Davide Migliasso del Comune di San Damiano d’Asti ed Enrico Alessandro Cavallero del Comune di Costigliole d’Asti.

A cura di: Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato

Ore 15:30 – 16:30 | Area Convegni

Titolo: Divinorum. Un modello cooperativo per sostenere e promuovere il vino piemontese nel mercato interno. Strategie collettive e strumenti

Descrizione: In un mercato globale sempre più complesso, Coldiretti Piemonte risponde con la cooperazione attraverso il progetto Divinorum, nato per dare valore e un nuovo canale commerciale alle eccellenze vitivinicole del territorio grazie all’enoteca Divinorum a Torino, della quale vengono illustrati progettualità e potenzialità di sviluppo.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: Coldiretti Piemonte

Ore 16:30 – 18:00 | Area Convegni

Titolo: Inaugurazione Area Piemonte e firma protocollo Osservatorio mercato vitivinicolo

Intervengono: Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste), Paolo Bongioanni (assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte), Francesco Monchiero (Presidente Piemonte Land of Wine), rappresentanti dei Consorzi di Tutela.

Descrizione: A fronte del profondo cambiamento dei mercati e delle situazioni economiche dei vari Paesi, la Regione Piemonte istituisce l’Osservatorio sul Mercato Vitivinicolo che fornirà al mondo della vitivinicoltura piemontese indicazioni sui mercati verso cui orientarsi per l’export, sulla tipologia di domanda e la capacità di spesa.

A cura di: Assessorato al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte

Ore 18:00 – 20:00 | Area Lounge

Aperitivo e Dj Set: musica e brindisi con i vini dei Consorzi di Tutela piemontesi, per promuovere fra i giovani la scoperta di un aperitivo consapevole con un calice di vino di qualità.

A cura di: Regione Piemonte, Piemonte Land of Wine

LUNEDÌ 13 APRILE

Ore 10:00 – 10:50 | Area Convegni

Titolo: Tra vigna e cantina

Descrizione: L'Atl Alexala e la Strada dei vini e dei sapori del Gran Monferrato presentano il primo catalogo esperienziale pensato per i turisti e gli appassionati che visiteranno il territorio. Una raccolta di esperienze autentiche e imperdibili che contribuiranno a far conoscere una zona che fa dei vitigni autoctoni un tratto distintivo, esaltata dal racconto di una ruralità autentica ma moderna e coinvolgente, uno strumento fondamentale per l'affermazione turistica del Monferrato.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: ATL Alexala

Ore 11:00 – 11:50 | Area Convegni

Titolo: Vinum, la più grande enoteca a cielo aperto d'Italia

Descrizione: Nei giorni di Vinum (25 e 26 aprile, 1,2,3 maggio 2026) le piazze di Alba diventano banchi d’assaggio dedicati alle principali tipologie di vini prodotte nella zona: il Barolo, il Barbaresco, il Dolcetto, il Moscato, il Roero Arneis e il Roero, i bianchi delle Langhe, l’Asti Spumante e i vini del Monferrato, senza dimenticare le Grappe e i distillati del Piemonte.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: Ente Fiera Alba

Ore 12:00 – 12:50 | Area Convegni

Titolo: Dal vigneto alla voce: chi racconta oggi i Paesaggi vitivinicoli Unesco

Descrizione: Due progetti, un unico obiettivo: restituire voce al paesaggio attraverso le persone che lo vivono ogni giorno. "Voci del Paesaggio" coinvolge i giovani della Cooperativa Emmaus in un percorso di narrazione digitale, trasformandoli in nuovi interpreti del sito Unesco, capaci di raccontarlo con uno sguardo contemporaneo. "Ambasciatori del Paesaggio" costruisce invece una rete di viticoltori, operatori, artigiani e comunità locali che diventano narratori autentici del territorio, portando al centro esperienze, identità e relazioni. L’incontro mette in dialogo generazioni e prospettive diverse.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato

Ore 13:00 – 14:00 | Area Convegni

Titolo: Conferenza stampa: Nizza è Barbera 2026

Descrizione: Dall’8 all’11 maggio torna a Nizza Monferrato Nizza è Barbera, l’evento che celebra la Barbera in tutte le sue espressioni. L’Enoteca Regionale del Nizza, la Città di Nizza Monferrato e l’Associazione Commercianti presentano il programma dell’edizione 2026, che si rinnova nel segno della qualità e dell’esperienza, consolidando un format di successo e introducendo nuove occasioni di incontro.

A cura di: Enoteca Regionale del Nizza, Città di Nizza Monferrato e Associazione Commercianti

Ore 14:00 – 14:50 | Area Convegni

Titolo: Alpi di Cuneo: un viaggio tra paradisi outdoor e sapori d'eccellenza

Descrizione: L'Atl del Cuneese vi accompagna alla scoperta delle Alpi di Cuneo: dal Monviso alle Alpi Marittime, un territorio straordinario dove vivere esperienze outdoor uniche tra trekking, bike, arrampicata e trail running. E dopo l'avventura, lasciatevi conquistare dai sapori: i vini de l'Autin, prodotti all'ombra del Monviso e i formaggi delle Fattorie Fiandino, realizzati con metodo Kinara con caglio vegetale, per un'esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: Atl del Cuneese

Ore 15:00 – 15:45 | Area Convegni

Titolo: La nuova mappa geologica dell'Alta Langa Docg

Descrizione: Presentazione dell'Alta Langa Docg e della nuova mappa geologica.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: Consorzio Alta Langa

Ore 15:45 – 16:15 | Area Convegni

Titolo: Passaggio di consegne di "Vino dell'anno" per Regione Piemonte

Descrizione: Passaggio del testimone dall'Alta Langa Docg all’Asti Docg quale “Vino dell’Anno 2026”, il riconoscimento annuale di Regione Piemonte.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: Regione Piemonte, Consorzio Alta Langa Docg e Consorzio Asti Docg

Ore 16:15 – 16:50 | Area Convegni

Titolo: Asti Docg e Brachetto Docg e l'arte della mixology

Descrizione: Alla scoperta dell'arte della mixology.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: Consorzio Asti Docg e Brachetto Docg

Ore 17:00 – 18:00 | Area Convegni

Titolo: Extra Vermouth - L'Ora del Vermouth di Torino

Descrizione: Turismo Torino e Provincia, in collaborazione con il Consorzio del Vermouth di Torino, presenta un "assaggio" di quella che non è solo una degustazione o un rituale bensì un'esperienza unica.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: Turismo Torino e Provincia e Consorzio del Vermouth di Torino

Ore 18:00 – 20:00 | Area Lounge

Aperitivo e Dj Set: presentazione nuovo cocktail a base di Asti Docg e Vermouth di Torino Igp. Verrà svelato il nome del mix scelto attraverso il contest organizzato da Piemonte Is – Eccellenza Piemonte.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: Regione Piemonte, Consorzio di tutela dell’Asti Docg, Consorzio del Vermouth di Torino

MARTEDÌ 14 APRILE

Ore 10:00 – 10:50 | Area Convegni

Titolo: Il vino biologico in Piemonte: andamento della produzione

Descrizione: Associazione Produttori del vino biologico del Piemonte presenta il progetto: "L'Osservatorio del vino biologico del Piemonte" in collaborazione con Fondazione Agrion.

Intervengono: Enrico Rovero, Simone Bussotti, Pier Ottavio Daniele.

A cura di: Associazione Produttori del Vino Biologico del Piemonte e Fondazione Agrion

Ore 11:00 – 11:50 | Area Convegni

Titolo: Il Cammino delle Colline Novaresi. La buona pratica di territorio fra paesaggio, cultura e prodotti agroalimentari di eccellenza

Descrizione: Il Coordinamento delle Città del Vino del Piemonte è fra i primi soggetti proponenti in tutta Italia degli “Itinerari dell’Identità Agricola Collettiva” con la presentazione dell’Itinerario "Il Cammino delle Colline Novaresi" ed al relativo territorio ricco di Vini e Prodotti agroalimentari di eccellenza, Musei, Emergenze storico architettoniche e paesaggistiche da scoprire lungo il percorso.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: Associazione Nazionale Città del Vino

Ore 12:00 – 12:50 | Area Convegni

Titolo: Cambiamento climatico ed innovazione in viticoltura: quale priorità?

Descrizione: L'incontro affronterà la tematica riunendo esperienze e riflessioni degli Accademici appartenenti all’Accademia di Torino e alle omologhe Accademie di Milano, Bologna e Verona e alla Società Agraria di Lombardia.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: Accademia di Agricoltura di Torino

Ore 13:00 – 14:00 | Area Convegni

Titolo: Il ruolo delle donne nella trasformazione della leadership vitivinicola

Descrizione: Il settore vitivinicolo italiano sta vivendo una trasformazione profonda che riguarda anche i modelli di leadership e governance. Questo studio analizza il ruolo della leadership femminile in tale evoluzione, evidenziandone il contributo in termini di sostenibilità, gestione del capitale umano e formalizzazione dei processi decisionali.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: MIB Trieste School of Management e Le Donne del Vino

Ore 14:00 – 14:50 | Area Convegni

Titolo: Il Distretto del Cibo Novara e Laghi e le sue eccellenze. I vini storici delle colline novaresi: Ghemme, Boca, Fara, Sizzano

Descrizione: Il Distretto del Cibo "Novara e Laghi" si presenta a Vinitaly 2026 come ambasciatore di un territorio dove la storia geologica e la sapienza contadina si fondono. Tra le colline moreniche e i massicci vulcanici prealpini, nasce un patrimonio vitivinicolo unico, dominato dalla nobiltà del Nebbiolo e dalla cremosità inimitabile del Gorgonzola Dop. La verticalità e i tannini setosi dei nostri vini incontrano la dolcezza piccante del Gorgonzola Dop.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: Atl Alto Piemonte

Ore 15:00 – 15:50 | Area Convegni

Titolo: Il Distretto del Cibo delle Valli Biellesi: sorsi di Nebbiolo dell'Alto Piemonte

Descrizione: Attraverso le sfumature del Nebbiolo dell'Alto Piemonte, tracciamo un itinerario che unisce idealmente le montagne del Biellese e le pianure nobili del Vercellese, attraversando il cuore della Baraggia con i suoi borghi, la manifattura e i paesaggi. Ogni sorso è un invito a visitare le cantine, a percorrere i sentieri tra i filari e a scoprire l'accoglienza autentica di un quadrante piemontese unico.

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte.

A cura di: Atl Alto Piemonte

Ore 16:00 – 16:50 | Area Convegni

Titolo: Abbecedario dionisiaco in vigna, nel calice, a tavola

Descrizione: Presentazione del volume "Abbecedario dionisiaco in vigna, nel calice, a tavola" di Maria Luisa Alberico (Marco Sabatelli Editore). Il libro tratta, con una formula originale, 200 vitigni autoctoni e alcuni vini storici e accoglie la Rassegna "Cantine ABC del Vino", 25 cantine a livello nazionale, in prevalenza piemontesi, che hanno sostenuto il progetto editoriale.

Ore 17:00 – 18:00 | Area Convegni

Titolo: Premio Terre, lavoro e paesaggio

Descrizione: Il premio, sostenuto dal Consorzio dell’Asti DOCG, è presentato dal presidente dell'Ente Istituto Italiano per la salvaguardia del Paesaggio culturale vitivinicolo Roberto Cerrato.

A cura di: Consorzio Asti Docg