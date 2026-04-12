Via Nizza, più fondi per la sicurezza ma telecamere restano ancora senza una data

Nuove risorse in arrivo per le telecamere e il rinnovo della “zona rossa” riaccendono il dibattito sulla sicurezza lungo l’asse di via Nizza, comprese piazza Bengasi e corso Maroncelli. Una buona notizia per i cittadini di Lingotto e Nizza Millefonti, che da tempo chiedono interventi per le noti dolenti relative allo spaccio.

Telecamere previste, ma tempi incerti

Il tratto di via Nizza, tra via Passo Buole e corso Maroncelli, rientra infatti nel piano di implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino, con un primo finanziamento ministeriale da circa 250mila euro e ulteriori risorse - pari a circa 1,6 milioni - richieste tra fondi regionali e nazionali.

Nonostante ciò, al momento non è stato definito un cronoprogramma per l’installazione degli impianti, mentre l’area - ha precisato l'assessore alla Sicurezza della Città, Marco Porcedda - continua a essere monitorata con pattugliamenti della Polizia Locale. Senza dimenticare il rinnovo dell'impianto di illuminazione.

Le tre aree d'intervento

Proprio l'assessore Porcedda, in risposta all’interpellanza del capogruppo della Lega in Regione, Fabrizio Ricca, ha confermato l’installazione futura delle telecamere ma senza indicare tempistiche. Un tema già affrontato di recente per il quartiere Mirafiori Sud (sull'asse di via Plava).

“Finalmente per i residenti tra piazza Bengasi, via Nizza e corso Maroncelli arriva un segnale positivo sulla sicurezza - ha replicato Ricca -. L’impegno della Prefettura con il rinnovo della ‘zona rossa’ e i fondi aggiuntivi garantiti dalla Regione per sistemi di controllo più efficaci rappresentano una risposta concreta”.

Il capogruppo della Lega ha sottolineato come le risorse regionali costituiscano la parte principale del finanziamento complessivo, pari a circa 1,3 milioni su 1,685 milioni totali. “Auspichiamo ora costanza da parte dell’amministrazione comunale - ha aggiunto -, perché non bastano interventi sull’illuminazione pubblica: servono strumenti efficaci come la videosorveglianza per contrastare spaccio e degrado”.