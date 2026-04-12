"Pronti al futuro": per la continuità del dopo Montagna, il Pd a Moncalieri punta su Lorenzo Mauro

Tra 42 giorni Moncalieri andrà al voto per scegliere il nuovo sindaco e il centrosinistra, per proseguire nel segno della continuità, ha scelto di candidare Lorenzo Mauro, che è stato il portavoce del primo cittadino uscente Paolo Montagna in questi 11 anni.

'Rinnovamento nella continuità' è il concetto che è stato scelto dal PD, come ha sottolineato il segretario cittadino Roberto Solferino nella giornata in cui c'è stata la presentazione ufficiale dei candidati. "Pronti al futuro, dice lo slogan. Ma intanto è un bel presente", ha sottolineato il segretario metropolitano Marcello Mazzù. "Siamo una grande comunità, non dobbiamo mai dimenticarlo: ora con Lorenzo Mauro andiamo a vincere con un grande risultato del Partito Democratico". Poi la consigliera regionale Laura Pompeo, dicendosi convinta del buon esito di questa campagna, ricorda quando si candido' per la prima volta a Moncalieri. "Bisogna mettersi al servizio di questa città", citando poi il compianto David Sassoli. "Al lavoro, alla lotta".

24 candidati, da assessori uscenti a new entry

Il sindaco uscente Montagna ha ricordato che nel 2020 partì proprio dalla Bocciofila Amici di Borgo Vittoria (che ieri ha ospitato l'evento) "l'inizio di una campagna elettorale che ci vide poi vincere, con il PD capace di arrivare al 40%". Ha invitato tutti a fare squadra ("la contesa non è dentro la nostra squadra ma contro gli avversari, che diranno male di noi in questo periodo, come è nel gioco delle parti"), incoronando come suo successore Lorenzo Mauro. "Non ha ricevuto una cambiale in bianco, ma ha la stoffa per farcela e continuare a far crescere questa città". Poi Elena Fissore, presidente del PD di Moncalieri, ha chiamato, uno ad uno, tutti i 24 candidati, a partire dalla capolista Antonella Parigi, per proseguire con il vicesindaco uscente Davide Guida, l'assessore Beppe Messina e via via tutti, fino ad arrivare alle new entry, tra cui la giovanissima Eleonora Cisano.

Mauro: "Costruiamo la Moncalieri del futuro"

"Usa al meglio queste risorse che il PD ti mette a disposizione", sottolinea Fissore, invitando Lorenzo Mauro sul palco per la chiusura. "Il mio sogno è diventato un sogno collettivo. La partita non è ancora vinta, ma finisce al 90' e non vogliamo andare ai tempi supplementari", ha dichiarato, dicendo di voler " proseguire sulla strada già intrapresa da Paolo Montagna". Poi il candidato sindaco attacca i vertici regionali del centrodestra: "Noi non avremmo mai lasciato un sindaco fuori dal Santa Croce quando si fa una visita istituzionale per parlare di sanità", dichiara a proposito di quanto successo nei giorni scorsi, con la venuta in ospedale del presidente del Consiglio regionale Nicco.

"Nei valori noi siamo diversi da loro, noi siamo la speranza e il Pd, che sento vicino ogni giorno, è il partito del domani. Andiamo a vincere per costruire assieme la Moncalieri del futuro", ha concluso Mauro.