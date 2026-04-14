Dalla Sicilia a Torino: viaggio tra memoria e identità con “Colori e parole: due generazioni in arte"

Un viaggio tra arte e memoria familiare che prende forma attraverso parole e immagini. Giovedì 23 aprile 2026, dalle 18 alle 20, gli spazi di Aura Studio in via San Rocchetto 2 interno 4 ospiteranno l’incontro “Colori e parole: due generazioni in arte. Gioacchino e Maria Concetta DiStefano”.

L’iniziativa, curata da Archivio DiMAUrO Aps e inserita nel programma di Torino che Legge 2026, propone al pubblico un dialogo intimo e artistico tra passato e presente, attraverso la voce della scrittrice e illustratrice Maria Concetta DiStefano.

Protagonista dell’incontro sarà il racconto di una storia familiare che attraversa generazioni e territori: quella di Maria Concetta, emigrata dalla Sicilia a Torino nel 1984, e di suo padre Gioacchino, pittore. Un legame profondo che si traduce in una narrazione fatta di immagini, parole e ricordi, dove l’arte diventa strumento di memoria e identità.

Nata a Ragusa e cresciuta tra studi classici e formazione universitaria a Pisa, Maria Concetta DiStefano vive oggi a Torino, città che ha fatto da sfondo alla sua produzione letteraria. Autrice di quattro libri dedicati a Piazza Risorgimento, nel quartiere Campidoglio, ha sviluppato nel tempo una ricerca artistica che intreccia scrittura e illustrazione.

Determinante, nella sua formazione, l’incontro giovanile con Gesualdo Bufalino, figura che ha contribuito a far nascere in lei la passione per la lettura e la scrittura. Dal padre Gioacchino, invece, ha ereditato l’amore per l’arte e per la musica, elementi che oggi emergono con forza nel suo lavoro.

L’evento, inserita nella rassegna “Otros planetas: el mundo en tu casa”, progetto promosso dall’Archivio DiMAUrO Aps, gode del patrocinio di Circoscrizione 4, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte.