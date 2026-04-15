Allarme bocconi avvelenati: esche killer nei giardini di Mirafiori [FOTO]

Nuovo silenzioso (ma letale) pericolo per gli amici a quattro zampe: alcuni bocconi avvelenati, infatti, sono stati abbandonati nelle aree verdi a Mirafiori Sud. A denunciarlo è la Lida (Lega Italiana dei Diritti dell’Animale), che ha presentato un esposto alla Polizia Locale dopo il ritrovamento di esche sospette.

Il ritrovamento nelle aree verdi

Le segnalazioni riguardano in particolare le zone attorno ai caseggiati di via Negarville e strada del Drosso. E in primis quei giardini frequentati quotidianamente da famiglie e da proprietari di animali. A individuare uno dei bocconi, nei giorni scorsi, è stato un volontario dell’associazione che si trovava a passeggio con il proprio cane. L’esca, subito considerata pericolosa, è stata segnalata alle forze dell’ordine, attivando le procedure previste in questi casi. Il materiale è stato quindi preso in carico e affidato agli specialisti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta per le analisi tossicologiche.

Un pericolo per animali e persone

Secondo il presidente della sezione torinese, Ruben Venturini, intervenuto sull’argomento, si tratta di un gesto “vile e premeditato”, con l’evidente intento di provocare sofferenza e morte agli animali. Ma il rischio non si limita agli animali domestici o selvatici. Le esche avvelenate possono rappresentare una minaccia concreta anche per i cittadini: bambini, passanti o chiunque possa entrare accidentalmente in contatto con sostanze tossiche.

Reati penali e sanzioni

L’utilizzo e l’abbandono di bocconi avvelenati è vietato dalla normativa nazionale e può configurare reati gravi. In particolare, il Codice Penale prevede l’articolo 544-bis per l’uccisione di animali e l’articolo 544-ter per il maltrattamento. Entrambe le fattispecie contemplano anche pene detentive, oltre a sanzioni economiche.

Denuncia e appello

L’associazione ha formalmente sporto denuncia e chiede ora la collaborazione dei cittadini per individuare i responsabili. Chiunque abbia informazioni utili, immagini o testimonianze può contattare la Polizia Locale - sezione Santa Rita, Mirafiori Nord e Sud - oppure rivolgersi direttamente al numero di emergenza 112. Nel frattempo, l’invito è alla massima prudenza: tenere i cani al guinzaglio, evitare che ingeriscano oggetti da terra e segnalare immediatamente eventuali bocconi sospetti.