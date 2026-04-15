Paura nel centro: con un coltello rapina una farmacia, poi ci riprova. Fermato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha fermato a Torino un cittadino italiano gravemente sospettato di aver commesso, il giorno precedente, una rapina e un tentativo di rapina in due farmacie del centro città. Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito di ricondurre i due episodi alla medesima persona per le modalità di azione.

Il modus operandi

L’uomo si era presentato nelle farmacie con il volto parzialmente coperto da occhiali da sole e cappuccio e armato di un grosso coltello, per poi minacciare il personale facendosi consegnare il denaro: in questo modo si era appropriato di oltre 1200 euro.

L’immediata intensificazione dei controlli ha consentito di individuare e fermare, già il giorno successivo, il presunto responsabile mentre percorreva una via cittadina. Durante le perquisizioni sono stati trovati i vestiti, le scarpe e il coltello utilizzati durante le rapine .

Riconoscimento fotografico

Gli elementi raccolti, insieme alle testimonianze e al riconoscimento fotografico da parte delle vittime, hanno confermato i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, un cinquantaduenne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine per reati della stessa natura e già sottoposto a misure cautelari e di sicurezza. L'uomo, anche per il timore di fuga e reiterazione dei reati, è stato portato al carcere di Torino.