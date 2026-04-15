Kappa FuturFestival, dalla musica elettronica all'alta cucina: nasce Taverna Futurista

Kappa FuturFestival espande i suoi orizzonti culturali spaziando dalla musica elettronica, all'arte e il design e ora alla cucina.

A 95 anni dall’inaugurazione del primo e unico ristorante futurista, nasce Taverna Futurista, il nuovo progetto di fine dining che approda dal 3 al 5 luglio al Parco Dora in occasione dell’edizione 2026 e realizzata con il supporto di Caffè Vergnano. Un’iniziativa che segna un ulteriore passo nell’evoluzione del festival, portando l’alta cucina all’interno di un contesto dinamico, creativo e multisensoriale.

La Taverna Futurista nasce come uno spazio gastronomico in continua evoluzione, dove sei interpretazioni della cucina italiana si incontrano nell’arco di tre giorni. Un viaggio in tre città della cultura gastronomica nazionale, tre modi diversi di vivere la convivialità, interpretati da chef e realtà con identità forti e riconoscibili, chiamati a portare il proprio linguaggio all’interno di un contesto dinamico e conviviale.

I pranzi saranno momenti seduti, strutturati come piccoli menu degustazione, nei quali ogni chef darà un assaggio della propria cucina e della propria identità gastronomica.

Le cene saranno invece più informali e dinamiche, in piedi, pensate per permettere agli ospiti di immergersi nella cultura gastronomica proposta, secondo l’idea di una taverna contemporanea, dove convivialità, condivisione e spontaneità diventano centrali.

L’allestimento interno si ispira all’opera “Mercurio passa davanti il Sole” di Giacomo Balla del 1914, in linea con i colori del festival.