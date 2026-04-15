Giovedì taglio del nastro per la nuova rotatoria di Nole sulla Provinciale 2

La nuova rotatoria sulla Strada Provinciale 2, conclusa da qualche mese, è già parte della quotidianità dei cittadini di Nole e dei Comuni vicini. L’intervento era atteso da tempo ed ha permesso di mettere in sicurezza un incrocio pericoloso. Giovedì 16 aprile alle 18 all’intersezione tra via Torino e via Circonvallazione, le autorità comunali e il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo sanciranno la conclusione ufficiale dei lavori ed effettueranno un sopralluogo, per verificare l’impatto positivo della rotatoria sulla sicurezza della circolazione. Sarà l’occasione per dare il giusto riconoscimento a coloro che negli ultimi mesi hanno lavorato in sinergia per portare a termine un intervento che ha migliorato la viabilità, mettendo in sicurezza l’uscita e l’entrata nel centro abitato paese, rendendo così più funzionale uno snodo viario fondamentale per il territorio.

La rotatoria ha comportato un investimento complessivo di circa 750.000 euro, di cui 253.000 stanziati dalla Città metropolitana di Torino e la restante parte a carico del Comune di Nole. La collaborazione tra Comune e Città metropolitana ha riguardato la progettazione e la gestione del cantiere.