Cinquant’anni contro il fuoco: l’Aib e Protezione civile di Villar Pellice festeggia

I primi incendi li hanno spenti con vanghe e pale, indossando i vestiti con cui erano usciti da casa, e giungendo sul posto con i loro mezzi. I volontari del gruppo Aib (Antincendi boschivi) e Protezione civile di Villar Pellice questo fine settimana celebreranno i primi 50 anni della loro storia. “Contemporaneamente a quella di Bobbio Pellice, di Angrogna e Lusernetta, la nostra fu la prima squadra ad essere fondata subito dopo l’entrata in vigore della legge del 1975 sulle ‘Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi’. Era il 12 novembre del 1976” racconta Luca Biesuz, presidente del gruppo villarese.

Il primo degli eventi organizzati in occasione dell’anniversario è la conferenza di questa sera, giovedì 16 aprile, alla Dogana Reale di Bobbio Pellice (via Sibaud) dove, alle 21, si parlerà di ‘Un territorio che guarda al futuro: dalla gestione dei boschi alla Comunità energetica alta Val Pellice’. Interverranno la sindaca di Rorà e assessore all’ambiente dell’Unione montana del Pinerolese, Claudia Bertinat; Andrea Ighina, responsabile dell’ufficio forestale di valle e Lilia Garnier, presidente della Cer Val Pellice. Venerdì 17 aprile, alle 21, nella sala polivalente di Villar Pellice (Viale Ex Internati 12), si parlerà invece di ‘Meteorologia e cambiamenti climatici’ con Andrea Vuolo di Meteo in Piemonte e Alberto Efrem, esperto di meteorologia applicata alla propagazione degli incendi boschivi.

Sabato 18 aprile invece il tempio valdese di Villar Pellice ospiterà il concerto della Corale Châtel Argent di Villeneuve (Aosta), il Coro Genzianella di Roncogno di Pergine Valsugana (Trento) e il Gruppo Corale Eiminâl della Val Germanasca. L’ospite speciale della serata sarà Luca Baz, influencer dei canti di montagna.

Infine, domenica 19 aprile ci sarà la cerimonia ufficiale per il 50° anniversario a partire dalle 9,30 alla sede della squadra Aib e Protezione civile in via Ruà 25 seguito dal pranzo alla sala polivalente di Villar Pellice. Per partecipare al pranzo bisogna prenotare entro la giornata di oggi al bar di piazza Willy Jervis a Villar Pellice o alla macelleria Geymonat di Bobbio Pellice. Per informazioni contattare i numeri: 346 5788863 (Sonia Charbonnier), 349 4682132 (Christian Rostagnol).