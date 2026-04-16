Moncalieri, intitolata a Dix la nuova area cani di via Ada Negri

Si sono concluse nelle scorse ore le votazioni per scegliere il nome della nuova area cani di via Ada Negri a Moncalieri. A vincere è stato Dix, un amico a quattro zampe che ha già passato il ponte dell'arcobaleno, ma che è ancora vivo nel ricordo di chi gli ha voluto bene.

Adottato da un canile

"La sua famiglia gli ha salvato la vita adottandolo da un canile e facendolo vivere qui a Moncalieri nella nostra comunità cinofila", ha ricordato l'assessora Alessandra Borello, che poi ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato al concorso, inviando foto e storie dei propri cani. "Storie che raccontano ancora una volta quanto il nostro rapporto con gli animali ci renda migliori, quanto ci faccia capire cosa vuol dire davvero amare".

L'area cani di via Ada Negri verrà aperta nelle prossime settimane, quando saranno stati ultimati tutti i lavori.