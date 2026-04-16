Motori, bolidi e fuoriserie: MunCARlè accende la domenica di Moncalieri

La primavera degli eventi di Moncalieri prosegue con uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motori. E' alle porte infatti la terza edizione di “MunCARlè”, l’evento che trasforma il centro storico della Città del Proclama in un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti delle auto.

Tra il centro storico e il Castello Reale

L’evento si svolgerà domenica 19 aprile 2026, dalle ore 12 alle 18, tra Piazza Vittorio Emanuele II e Piazzale Aldo Moro, nel cuore del centro storico. Un pomeriggio ricco di emozioni, pensato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva tra eccellenza automobilistica, design e passione motoristica. Protagoniste della giornata saranno vetture iconiche e d’eccezione, tra cui la straordinaria Dallara Stradale by Dallara, esposte in un contesto urbano suggestivo e coinvolgente.

A chiudere la manifestazione, alle ore 18, una suggestiva sfilata finale lungo il viale del Castello, che regalerà ai presenti un momento di grande impatto scenico e celebrerà la passione condivisa per il mondo automotive.

MunCARlè si conferma così non solo come esposizione automobilistica, ma come evento di aggregazione, emozione e valorizzazione della cultura dei motori, capace di coinvolgere appassionati, famiglie e visitatori. L'ingresso è libero e aperto a tutti, proprio per l'intento aggregativo della kermesse.