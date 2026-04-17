La Casa del Teatro compie 20 anni: venerdì 17 aprile partono le celebrazioni

In questo 2026 la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani festeggia vent’anni di attività: due decenni dedicati al teatro, all’educazione e alla crescita delle nuove generazioni. Un traguardo importante che conferma il valore di uno spazio diventato, nel tempo, punto di riferimento per bambini, ragazzi, famiglie e per l’intera comunità teatrale.

Nata nel 2006 come progetto innovativo nel panorama culturale italiano, la Casa del Teatro si è progressivamente affermata come un presidio unico, interamente dedicato al teatro per le nuove generazioni. Fin dall’inizio, la sua missione è stata chiara: offrire esperienze artistiche di qualità capaci di stimolare immaginazione, senso critico e partecipazione attiva del pubblico giovane.

In questi vent’anni, la struttura ha costruito un’identità solida, diventando un luogo di produzione, ospitalità e formazione, capace di intrecciare teatro, scuola e territorio. Ogni anno ospita in media 250 rappresentazioni e accoglie oltre 40mila spettatori tra studenti, famiglie e insegnanti, mentre più di mille persone partecipano ai corsi teatrali, tra attività annuali ed estive.

Un luogo che va ben oltre la semplice programmazione di spettacoli: la Casa del Teatro è oggi un laboratorio permanente di ricerca artistica e pedagogica, capace di generare valore culturale e sociale per tutta la città.

Il primo appuntamento: 17 aprile tra incontro e spettacolo

Per celebrare questo anniversario, è stato progettato un calendario di iniziative rivolte a famiglie, scuole e a tutti coloro che in questi anni hanno contribuito a far crescere questo spazio vivo di cultura e partecipazione.

Il primo evento è in programma venerdì 17 aprile alle ore 19.30 proprio alla Casa del Teatro. La serata si aprirà con un aperitivo di benvenuto e proseguirà con la presentazione del progetto “Coltiva il pubblico del futuro”, un’iniziativa pensata per sostenere il teatro come luogo di crescita, inclusione e benessere per bambini, ragazzi e famiglie.

Nel corso del 2026 il progetto coinvolgerà attivamente il pubblico, grazie anche allo strumento dell’Art Bonus, l’agevolazione fiscale che consente a cittadini, aziende ed enti di sostenere la cultura attraverso donazioni recuperabili al 65% sotto forma di credito d’imposta.

In scena “Pigiami”, uno storico successo del Teatro Ragazzi

A seguire andrà in scena “Pigiami”, uno spettacolo simbolo del teatro per ragazzi e famiglie, rappresentato da oltre quarant’anni in Italia e all’estero, con migliaia di repliche e numerosi riconoscimenti.

Prodotto dalla Fondazione TRG, lo spettacolo è uno degli evergreen più amati del Teatro Ragazzi. Firmato da Nino D’Introna, Graziano Melano e Giacomo Ravicchio, con la regia di D’Introna e Ravicchio, vede in scena Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, con scene e costumi di François Chanal.

“Pigiami” è un racconto poetico e leggero dedicato al momento che precede il sonno, quando la stanza da letto si trasforma in un universo di immaginazione, sogni e piccole avventure, restituendo tutta la magia dell’infanzia.

Informazioni

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Fondazione TRG – Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Corso Galileo Ferraris 266, Torino

Tel. 3892064590

biglietteria@casateatroragazzi.it, www.casateatroragazzi.it