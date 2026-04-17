Via Lanzo si trasforma in festa: negozi, bancarelle e quartiere protagonista

Domenica 19 aprile 2026 torna “Festeggiando Via Lanzo”, la manifestazione organizzata dall’associazione commercianti e artigiani della via, pronta ad animare uno dei principali assi commerciali della zona nord di Torino. Per l’intera giornata, via Lanzo si trasformerà in uno spazio aperto alla socialità, tra shopping, intrattenimento e momenti di convivialità.

Il tratto interessato

L’evento si svolgerà nel tratto compreso tra piazza Stampalia e via Berino (entrambe escluse), coinvolgendo direttamente le attività commerciali della zona. Protagonisti saranno proprio i negozi di vicinato, affiancati da bancarelle di prodotti tipici, hobbisti e artigiani, con un’offerta pensata per tutte le età.

Chiusura al traffico

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, è prevista la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6.30 alle 23.30. Una scelta che permetterà ai visitatori di vivere la via in modo più tranquillo, trasformandola in un’area pedonale dedicata all’incontro e alla scoperta delle realtà locali.