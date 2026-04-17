A Nole taglio del nastro per la nuova rotatoria all’ingresso del paese

Non è stata una vera e propria inaugurazione, ma il compimento di un intervento atteso da anni su uno degli snodi più delicati del territorio. La nuova rotatoria di Nole, realizzata lungo la Sp2, è un’opera pensata per aumentare la sicurezza stradale, rallentare la velocità dei veicoli e migliorare l’accessibilità per automobilisti, pedoni e ciclisti.

Investimento da 750mila euro

Un investimento complessivo che si aggira attorno ai 750mila euro, con un contributo di 275mila euro da parte della Città Metropolitana di Torino e la restante parte sostenuta dal Comune di Nole. "Questa non è una vera e propria inaugurazione - ha sottolineato il sindaco Luca Bertino - ma un momento di ringraziamento per un traguardo importante. È stata un’opera complessa da progettare e difficile da realizzare, ma necessaria per mettere in sicurezza questo tratto di strada".

Il primo cittadino ha ricordato anche il valore umano dell’intervento, segnato negli anni da gravi incidenti: "Un pensiero va a tutte quelle persone che hanno perso la vita proprio in questo punto. Il rispetto delle regole resta fondamentale, ma come amministratori abbiamo il dovere di adottare soluzioni capaci di ridurre i rischi e migliorare la sicurezza".

Nel corso dell’incontro organizzato nel tardo pomeriggio di giovedì 16 aprile, Bertino ha quindi evidenziato il lungo lavoro tecnico e amministrativo che ha portato al risultato finale: "Dietro quest’opera ci sono mesi di progettazione, vincoli normativi, espropri, gare d’appalto, varianti e tante difficoltà superate. Pochi conoscono davvero il lavoro che serve per arrivare a un risultato come questo".

"Opera che mette in sicurezza una strada"

Il vicesindaco della Città Metropolitana di Torino, Jacopo Suppo, ha rimarcato la portata sovracomunale dell’intervento: "Questa non è soltanto la rotonda di Nole, ma è una risposta concreta a tutto il Ciriacese e alle Valli di Lanzo. È un’opera che mette in sicurezza una strada strategica come la Sp2 e dimostra quanto la collaborazione tra enti possa migliorare la vita dei cittadini".

La nuova rotatoria rappresenta infatti una porta d’accesso al paese, oltre che un nodo fondamentale verso il Ciriacese e le Valli di Lanzo. L’intervento guarda anche alla mobilità dolce, con le predisposizioni utili ai futuri collegamenti ciclabili e ai progetti “Bike to Rail” verso le stazioni ferroviarie del territorio.

Il sindaco ha infine rivolto un ultimo ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’intervento: l’ufficio tecnico comunale con l’architetto Fabrizio Rocchietti; Paolo Rapelli, funzionario della Direzione Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino; il vicesindaco Claudia Audi, l’assessore Stefano Camandona, tutta la Giunta e l’Amministrazione comunale; la Polizia municipale guidata dal comandante Marco Ortalda; i volontari di Base Sierra e tutte le imprese impegnate nel cantiere. A partire dalla ditta So.Ge.Co. e dallo studio EDes Ingegneri Associati con il progettista Bartolomeo Visconti, senza dimenticare il geometra Gabriele Torchia per le volture catastali, Euroelettrica Nolese per gli impianti elettrici e l’illuminazione pubblica, Durim Burreli per la rete di raccolta acque e i marciapiedi, Edil Vio ed Edil GT per gli scavi e le opere strutturali, oltre alla ditta Domenica Lina Cento per la segnaletica verticale e orizzontale.

"Questa rotatoria è il risultato di un lavoro di squadra, della collaborazione tra enti, tecnici e cittadini. Quando si lavora insieme, i risultati concreti arrivano", ha concluso Luca Bertino.