 / Cronaca

Cronaca | 18 aprile 2026, 09:18

Santa Rita, ha trascorso la notte sul tetto l'uomo che da ieri minaccia di buttarsi. Sul posto ancora vigili del fuoco e forze dell'ordine

Da ore ormai vanno avanti le trattative per cercare di farlo scendere. Incertezza sulle motivazioni che lo spingono. Nei mesi scorsi compì un gesto simile allo stadio Filadelfia

Forze dell'ordine sul posto, a Santa Rita

Forze dell'ordine sul posto, a Santa Rita

Ha trascorso la notte sul tetto e questa mattina si trova ancora lì, dove è salito nel pomeriggio di ieri, il romeno di 43 anni che minaccia di buttarsi nel vuoto dalla cima di un palazzo del quartiere Santa Rita.

Da ieri i mezzi dei vigili del fuoco, così come della Polizia, stazionano tra via Boston e via Acciarini, cercando di dissuaderlo a compiere qualsiasi gesto che lo possa mettere in pericolo. Restano ancora dubbi sulle motivazioni alla base della protesta, che peraltro non è la prima: la stessa persona, qualche mese fa, si era arrampicato sulle strutture dello stadio Filadelfia minacciando di compiere lo stesso gesto.

Forze dell'ordine sul posto, a Santa Rita

Forze dell'ordine sul posto, a Santa Rita

Massimiliano Sciullo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium