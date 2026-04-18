Santa Rita, ha trascorso la notte sul tetto l'uomo che da ieri minaccia di buttarsi. Sul posto ancora vigili del fuoco e forze dell'ordine

Ha trascorso la notte sul tetto e questa mattina si trova ancora lì, dove è salito nel pomeriggio di ieri, il romeno di 43 anni che minaccia di buttarsi nel vuoto dalla cima di un palazzo del quartiere Santa Rita.



Da ieri i mezzi dei vigili del fuoco, così come della Polizia, stazionano tra via Boston e via Acciarini, cercando di dissuaderlo a compiere qualsiasi gesto che lo possa mettere in pericolo. Restano ancora dubbi sulle motivazioni alla base della protesta, che peraltro non è la prima: la stessa persona, qualche mese fa, si era arrampicato sulle strutture dello stadio Filadelfia minacciando di compiere lo stesso gesto.