Caos Montebianco, Tajani: "Va risolta la questione del traforo: è una battaglia politica"

Il caos del Montebianco, con chiusure del Traforo e disagi per il traffico (non solo pesante), resta al centro dell'attenzione della politica. A riaccendere i riflettori è stato, in queste ore, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri del governo Meloni, ma anche leader nazionale di Forza Italia.



E l'occasione è stato proprio il primo Congresso degli azzurri in val d'Aosta. Quello di Tajani è stato un video messaggio, in particolare, visto che attualmente il vicepremier si trova a Shangai in missione. "Bisogna risolvere la questione del traforo nel Montebianco (...). Ringrazio anche Alberto Cirio perché ha dato un contributo fondamentale in questa azione di pressing dell'Italia nei confronti dei francesi- ha detto il ministro degli Esteri -. Gli svizzeri già sono d'accordo con noi per fare la 'seconda canna' del traforo. E' una battaglia politica per far sì che la Val d'Aosta, il Piemonte e l'intero Nord ovest dell'Italia possano essere collegati alla Francia e al resto d'Europa".