A Perosa Argentina arte e tradizione militare si incontrano in nome del cavallo

Un anno di lavoro di due artisti pinerolesi ispirati dalla storia della Scuola militare di cavalleria ma che hanno riflettuto anche sul rapporto tra l’uomo e l’animale. Oggi, sabato 18 aprile, alla Lilium Art Gallery di Perosa Argentina (via Roma 55) verrà inaugurata la mostra ‘Luci e Ombre’ che fa incontrare i reperti del Museo Nazionale dell’Arma di Cavalleria di Pinerolo con le opere di Fausto Ghiglia e Piero Bertin. “È una collaborazione preziosa quella con Amici del Museo Storico Nazionale dell’Arma di Cavalleria di Pinerolo che ci ha dato fiducia prestandoci per l’occasione alcuni bronzi, foto, stampe, divise e reperti d’epoca” spiega Giuliana Salvai, responsabile della Galleria di Perosa Argentina.

Il percorso storico sarà affiancato dalle opere in grande formato di Ghiglia e Bertin: “Sono state realizzate per l’occasione e sono frutto di un percorso artistico di un anno iniziato proprio con la frequentazione del Museo dell’Arma di Cavalleria e sviluppato attraverso la riflessione sul rapporto tra uomo e cavallo e sulla sua evoluzione nel tempo” aggiunge Salvai.

L’inaugurazione, prevista per le 17, sarà arricchita da un momento conviviale e dal concerto del quartetto d’archi Chromatic Quartet di Torino: “Eseguiranno brani di autori che hanno ispirato gli artisti presenti in mostra” rivela Salvai.

‘Luci e Ombre’ sarà visitabile per un mese, fino al 18 maggio, ogni sabato e domenica dalle 15 alle 18 e nei giorni feriali solo su prenotazione (327 4472293; lilium.artass@libero.it). L’ingresso è gratuito.