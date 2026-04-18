Domenica 10 maggio Maggionatura: fiori piante colori in piazza a Giaveno

Vivai, hobbisti, attrezzature per il giardinaggio, produttori locali: un tripudio di profumi e colori per la 31ª edizione di Maggionatura, che quest’anno viene affiancata dalla prima edizione di GiaVINO, l’evento dedicato all’enologia.

Nelle vie e piazze del centro storico vi saranno centinaia di espositori (artigiani, hobbisti, produttori locali di cibo, miele e molto altro) oltre ai vivai di zona (e non solo) con le loro particolari creazioni. Giaveno si fa ancora più bella e onora la primavera con una manifestazione che nel tempo è diventata una tradizione e che è conosciuta e apprezzata.

Oltre agli espositori, dalle 9 alle 19 sarà possibile trovare in piazza Ruffinatti la mostra di stupende piantine bonsai a cura dell’Associazione Bonsai Valsangone Bruino; in Viale Regina Elena l’esposizione di trattori d’epoca dell’Associazione “Ruggine piemontese”; in piazza Mautino esposizione dei lavori delle scuole del territorio relativi al concorso “La natura che vorrei in futuro a Giaveno”; in piazza San Lorenzo Pompierilandia, attività per bambini a cura dei Vigili del Fuoco e ancora caccia al tesoro, due escursioni guidate, mulini aperti e aperitivi e piatti a tema in tutti i locali della città.

Completano la giornata due mostre: del pittore Alessio Zoni presso la Chiesa dei Batù e dei Mandala per la Pace – opera di comunità, a cura dell’Associazione DonneDiValle presso la sala consiglio, oltre all’apertura con visite guidate del Museo Alessandri.

“Si conferma la vocazione turistica ed espositiva di Giaveno – commenta il Sindaco, Stefano Olocco – Maggionatura è ormai una delle manifestazioni più longeve e più apprezzate del palinsesto degli eventi di Giaveno, arrivata alla 32ª edizione. Da anni la qualità degli espositori e delle offerte collaterali fa sì che vi siano moltissimi visitatori. È davvero particolare il profumo che si sente nella seconda domenica di maggio nella nostra città, abbellita da piante e fiori di tutti i colori. Sono particolarmente contento dell’affiancamento, quest’anno, della prima edizione di GiaVino, l’esposizione dedicata ai produttori locali di vino, perché anche questo è un prodotto di eccellenza del nostro territorio da far conoscere”.

Già, perché l’associazione E020 organizza l’evento nell’evento, con degustazioni in movimento, attività per bambini e aperitivi con dj set in piazza Sacro Cuore e in altre piazze.

“GiaVino nasce con l’intento di unire la tradizione vitivinicola alla cultura e ai sapori della montagna e della Val Sangone. L’obiettivo è valorizzare i produttori locali e promuovere il turismo enogastronomico di Giaveno – dichiara Pamela Cuatto, presidente dell’Associazione E020 APS - L'idea è scaturita dalla ricchezza di produttori di vino sul territorio e dalla contestuale assenza di eventi dedicati a questo settore di pregio. Il nostro territorio offre soluzioni enogastronomiche d’eccellenza: ci aspettiamo quindi di avvicinare sempre più persone alla nostra città, auspicando che questa possa essere una splendida festa per tutti”.



Insomma, domenica 10 maggio chi vorrà venire a Giaveno troverà tantissime proposte, sia per acquistare fiori e piante, sia per assaggiare e acquistare il vino, sia per approfittare di una delle attività collaterali che si svolgono lungo tutta la giornata.

Ecco il programma di Maggionatura completo suddiviso per aree:

Piazza Ruffinatti ore 9-18: mostra Bonsai a cura dell’Associazione Bonsai Valsangone Bruino

Piazza Molines ore 9–18 esposizione produttori locali ed hobbisti

Piazza San Lorenzo, centro storico e via Roma ore 9-18 esposizione vivai e hobbisti

Viale Regina Elena ore 9–18 vivai più esposizione dei trattori d’epoca dell’Associazione “Ruggine Piemontese”

Piazza San Lorenzo lato ufficio turistico ore 9,30-12,30 e 14-18 “Pompierilandia” a cura del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino Distaccamento di Giaveno.

GiaVino

In piazza Sacro Cuore dalle 9 alle 19,30 l’Associazione E020 organizza e coordina l’evento GiaVino:

Ci saranno un infopoint e un Punto Token; stand gastronomico a cura di “C’era una volta una ricetta”; laboratorio di acquerello per bambini “Il giardino segreto” a cura di Rosella Ferraud (dalle 11 alle 15, costo 5 euro); attività per i più piccoli “Jungle Space” dalle 10 alle 16; espositori-produttori-cantine di vino aderenti all’evento e dj set.

Espositori, produttori e cantine saranno presenti anche, dalle 9 alle 18, in piazza Sant’Antero, in via XX Settembre di fronte al Museo Alessandri, in piazza Sclopis e in piazza Molines.

Le iniziative collaterali

Caccia al tesoro “Il mistero del parco fiorito”, adatto a bimbi e bimbe dai 7 ai 12 anni: ritrovo al Parco Teresa Marchini alle 15, partecipazione gratuita, iscrizione al numero 011/ 9374053 entro giovedì 7 maggio, con omaggio per tutti i partecipanti.

Escursione “Tra fiori e sentieri”, da Giaveno al Giardino botanico Rea accompagnati da una guida escursionistica, partenza alle 14, costo 10 euro compresa l’entrata al Giardino, assicurazione e accompagnamento.

14° “An girula per Giaven”: visita accompagnata di Giaveno con Michele Rege tra storia, aneddoti, leggende e curiosità “Maggionatura tra cultura e storia del territorio” con partenza dall’Ufficio turistico alle 10 e alle 15.

Mulini a porte aperte dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18: Mulin du Detu in via Beale, 8 e Molino eredi Rege Dante (già Mulin du Citu) in via Vittorio Emanuele, 178.

Aperitivi aromatici, piatti e menù a tema presso i locali della città

Il Museo Alessandri sarà aperto dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19 con visite guidate gratuite alle 11, alle 15 e alle 17.

Presso la Chiesa dei Batù: Mostra del pittore Alessio Zoni, il sabato 9 e domenica 10 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Presso la Sala del Consiglio Luigi Cugno: Mostra dei mandala per la pace, opera di comunità, a cura dell’Associazione DonneDiValle.