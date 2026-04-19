Carambola da dieci auto in tangenziale, all'altezza di Collegno: quattro feriti, mentre il traffico è andato in tilt

Un incidente di grandi dimensioni si è verificato in queste ore lungo la tangenziale nord di Torino, poco prima dell'uscita di Collegno. In tutto sono stati ben dieci i veicoli coinvolti, mentre sono stati tre i feriti, portati in codice verde al San luigi di Orbassano. Un ulteriore ferito è stato portato in codice giallo al Maria Vittoria.



Il traffico, bloccato inizialmente, ha visto l'intervento della Polizia Stradale (insieme ai sanitari) e man mano la carreggiata si è andata liberando. Restano però ancora forti i disagi in questa domenica sera.

