Un incidente di grandi dimensioni si è verificato in queste ore lungo la tangenziale nord di Torino, poco prima dell'uscita di Collegno. In tutto sono stati ben dieci i veicoli coinvolti, mentre sono stati tre i feriti, portati in codice verde al San luigi di Orbassano. Un ulteriore ferito è stato portato in codice giallo al Maria Vittoria.
Il traffico, bloccato inizialmente, ha visto l'intervento della Polizia Stradale (insieme ai sanitari) e man mano la carreggiata si è andata liberando. Restano però ancora forti i disagi in questa domenica sera.
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Cronaca | 19 aprile 2026, 20:12
Carambola da dieci auto in tangenziale, all'altezza di Collegno: quattro feriti, mentre il traffico è andato in tilt
Tre persone sono state portate in codice verde all'ospedale di Orbassano, mentre una quarta - in codice giallo - è stato portato al Maria Vittoria
Un incidente di grandi dimensioni si è verificato in queste ore lungo la tangenziale nord di Torino, poco prima dell'uscita di Collegno. In tutto sono stati ben dieci i veicoli coinvolti, mentre sono stati tre i feriti, portati in codice verde al San luigi di Orbassano. Un ulteriore ferito è stato portato in codice giallo al Maria Vittoria.
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