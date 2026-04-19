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Cronaca | 19 aprile 2026, 11:27

Controlli alla frontiera del Frejus, la polizia arresta tre persone: due avevano documenti falsi, uno era ricercato

Nel solo mese di marzo sono stati 960 i cittadini controllati e 189 veicoli

Controlli della Polizia al traforo del Frejus

Controlli della Polizia al traforo del Frejus

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio pianificati dalla Questura di Torino, attraverso attività di vigilanza e controllo presso la piattaforma autostradale del Traforo del Fréjus ha identificato 960 cittadini e sottoposto a verifica 189 veicoli, solo nel mese di marzo.

La Polizia di Frontiera di Bardonecchia, in particolare, ha arrestato tre persone. Il primo è stato eseguito durante i controlli in ingresso sul territorio nazionale, quando gli agenti hanno individuato, a bordo di un autobus proveniente da Grenoble e diretto a Milano, un cittadino rumeno; l’uomo, a seguito di accertamenti, è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Gli altri due arresti riguardano due cittadini stranieri che, alla richiesta di esibire i documenti, hanno presentato rispettivamente una carta d’identità belga e una italiana. I documenti, sebbene realizzati con grande cura, hanno insospettito il personale della Frontiera: le ulteriori verifiche tecniche hanno evidenziato differenze rispetto alla documentazione originale, dunque erano falsi.

redazione

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