Controlli alla frontiera del Frejus, la polizia arresta tre persone: due avevano documenti falsi, uno era ricercato

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio pianificati dalla Questura di Torino, attraverso attività di vigilanza e controllo presso la piattaforma autostradale del Traforo del Fréjus ha identificato 960 cittadini e sottoposto a verifica 189 veicoli, solo nel mese di marzo.

La Polizia di Frontiera di Bardonecchia, in particolare, ha arrestato tre persone. Il primo è stato eseguito durante i controlli in ingresso sul territorio nazionale, quando gli agenti hanno individuato, a bordo di un autobus proveniente da Grenoble e diretto a Milano, un cittadino rumeno; l’uomo, a seguito di accertamenti, è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Gli altri due arresti riguardano due cittadini stranieri che, alla richiesta di esibire i documenti, hanno presentato rispettivamente una carta d’identità belga e una italiana. I documenti, sebbene realizzati con grande cura, hanno insospettito il personale della Frontiera: le ulteriori verifiche tecniche hanno evidenziato differenze rispetto alla documentazione originale, dunque erano falsi.