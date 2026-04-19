Cuorgné, bimbo di 2 anni cade dal balcone: l'elicottero lo porta al Regina Margherita

Un miracolo. O qualcosa di molto simile. In tanti hanno commentato così la vicenda che questa sera - intorno alle 19 - ha visto come protagonista un bimbo di 2 anni. Il piccolo, per cause e dinamica ancora da chiarire, è caduto dal secondo piano di una casa che si trova a Cuorgnè, in via San Rocco 16.



Subito è stato dato l'allarme e sul posto è arrivata l'equipe del Servizio Regionale di Elisoccorso che ha trasportato il piccolo paziente al Regina Margherita. Codice Rosso per quanto riguarda la dinamica, ma il bambino era sveglio e cosciente all'arrivo dei sanitari.