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Cronaca | 19 aprile 2026, 09:09

Santa Rita: ancora una notte sul tetto, per l'uomo che ormai da venerdì minaccia di buttarsi di sotto [VIDEO]

Proseguono i tentativi da parte delle forze dell'ordine per convincerlo a scendere, ma la situazione rimane di stallo

Ancora senza esito le trattative per convincere l'uomo a desistere e scendere dal tetto

Ancora senza esito le trattative per convincere l'uomo a desistere e scendere dal tetto

Ancora trattative, ancora attesa, ancora una notte trascorsa sul tetto per l'uomo (quarantenne, di origine romena) che da venerdì minaccia di suicidarsi gettandosi dal tetto di una casa nel quartiere Santa Rita, nella zona tra via Boston e via Acciarini. 

https://www.instagram.com/reel/DXTjBpXIZ5O/?igsh=MTJ5MTEyd3Fxampleg==



In strada, da giorni, anche gli uomini delle forze dell'ordine della Polizia e i Vigili del fuoco che sanno cercando di convincerlo a scendere, finora con poca fortuna. Una situazione che però si sta facendo estenuante e che - con il passare del tempo - crea sempre maggiore tensione. Intanto, le vie coinvolte dalla situazione di crisi continuano a essere bloccate o comunque limitate nell'accesso.

L'uomo si era già reso responsabile di un episodio simile lo scorso agosto, quando si arrampicò sulle strutture dello stadio Filadelfia.

Ancora senza esito le trattative per convincere l'uomo a desistere e scendere dal tetto

Ancora senza esito le trattative per convincere l'uomo a desistere e scendere dal tetto

Massimiliano Sciullo

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