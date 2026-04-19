Volontario del Torino Pride aggredito in centro dopo Lovers. Lo Russo: "Nella nostra città non c'è spazio per episodi come questo"

Aggredito in pieno centro, mentre stava tornando a casa dopo aver assistito al programma di giornata del Lovers, il festival cinematografico LGBTQIA+. La disavventura è capitata a un volontario del Torino Pride ed è stato proprio il Coordinamento a denunciare l'accaduto tramite i suoi canali social. "La rabbia che proviamo è immensa", dicono.

Il racconto della vittima

E gli stessi canali social riportano il racconto della vittima: "Stavo andando via e un gruppetto di ragazzi, soprattutto adolescenti, ha iniziato a gridare 'ma che sei, gay?'. Questo a causa del mio zainetto arcobaleno. Uno di loro, particolarmente infervorato e compiaciuto, si è avvicinato e urlando contro di me mi ha messo le mani addosso dandomi una sberla in volto".

Bloccato dagli amici

Nemmeno il tempo di reagire: "E' accaduto tutto in cinque secondi. Io non ho reagito all'aggressione fisica. I suoi amici l'hanno bloccato capendo, spero, la violenza del gesto. Sto bene, ma sono turbato. E' la dimostrazione che, ahimè, di lavoro ne abbiamo ancora tantissimo da fare".

Lo Russo e Luxuria

E' arrivata anche la solidarietà del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: “Desideriamo esprimere la solidarietà e la vicinanza della Città di Torino al volontario del Torino Pride vittima di un’aggressione omofoba. Episodi come questi sono inaccettabili e non devono trovare spazio nella nostra città, che lavora con impegno per il rispetto e la tutela dei diritti. È questo lo spirito con cui sosteniamo il Festival Lovers e con cui ospiteremo l’Europride il prossimo anno. Quanto accaduto ci invita a a riflettere ancora una volta su quanto sia importante, come istituzioni, continuare a fare la nostra parte per educare al rispetto di tutte e tutti e per costruire una città senza discriminazioni, in cui ciascuno si senta ugualmente protetto, tutelato e rappresentato”.

“Mi rendo tragicamente conto di quanto sia ancora drammaticamente importante parlare di certi temi – sui media, a scuola e nelle aule della politica –attraverso il dibattito, attraverso il confronto, attraverso l'arte, attraverso il cinema, proprio perché l'omofobia esiste. Però non esite una legge contro l'omofobia e ne ha fatto le spese un giurato del festival che dirigo. - dichiara Vladimir Luxuria, direttrice del Lovers Film Festival -. Il ragazzo trans a cui va tutta la mia solidarietà è stato aggredito semplicemente perché portava addosso dei colori, i colori rainbow, mentre è nera e buia l'indifferenza della politica rispetto a questi episodi gravi di discriminazione e di intimidazione”.