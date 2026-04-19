La breve esperienza della rivista ‘Il Quarto Stato’ rivive a Pinerolo

Una conferenza dedicata alla memoria storica e alla difesa dei valori democratici, con al centro la rivista ‘Il Quarto Stato’, è prevista a Pinerolo nell’ambito delle celebrazioni per il 25 aprile, proponendo alla cittadinanza un momento di riflessione.

L’appuntamento è in programma martedì 21 aprile alle 17,30 nei locali della Biblioteca Civica Alliaudi di Pinerolo, in via Cesare Battisti 11.

L’iniziativa nasce per ricordare, a cento anni dalla sua pubblicazione, la rivista ‘Il Quarto Stato’, fondata il 27 marzo 1926 a Milano da Pietro Nenni e Carlo Rosselli. Un’esperienza editoriale breve (si concluse il 30 ottobre dello stesso anno), ma significativa proprio perché nata in un contesto segnato dalla repressione del regime fascista, che nel novembre 1926 approvò le cosiddette ‘leggi fascistissime’ che prevedevano lo scioglimento dei partiti di opposizione, la soppressione della stampa antifascista e l’introduzione di strumenti repressivi come il tribunale speciale per la difesa dello stato, la pena di morte e il confino per gli oppositori politici.

La rivista, definita ‘socialista di cultura politica a difesa della libertà e della democrazia’, rappresentò un atto di coraggio da parte di un gruppo di intellettuali che scelsero di opporsi al clima dominante. Il nome, ‘Quarto Stato’, richiamava il celebre dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo, simbolo del movimento dei lavoratori e delle rivendicazioni sociali.

La conferenza prevede come relatori Nunzio Dell’Erba, docente di ‘Storia dei partiti politici’ all’Università di Torino, e Valdo Spini, presidente della ‘Fondazione Circolo Fratelli Rosselli’. L’incontro sarà introdotto dal sindaco di Prarostino Luciano Nocera e moderato da Maurizio Trombotto.

Nel corso dell’evento sarà inoltre allestita una mostra fotografica dedicata al ‘Faro della Libertà’, realizzato dal Comune di Prarostino in memoria dei circa 600 partigiani caduti per la libertà nei 51 Comuni delle valli pinerolesi. È prevista anche la partecipazione del baritono Stefano Zanna, accompagnato al pianoforte da Michela Varda, che interpreteranno brani dell’epoca utilizzando spartiti originali.

“L’idea è nata durante una chiacchierata con il sindaco di Prarostino Nocera. L’obiettivo è creare momenti culturali che aiutino a non dimenticare” motiva Trombotto, che cerca una continuità con quanto fatto dal sindaco Alberto Barbero il 25 aprile 2006, quando furono ricordati con una lapide commemorativa i fratelli Nello e Carlo Rosselli, nella vita a loro dedicata. Lo stesso Trombotto invita il Comune a riprendere questo percorso di memoria.