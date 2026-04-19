Per la Torino che ama correre, la Mezza e la Dieci chilometri sono state da record, come la corsa di Antonio Damato (90 anni)

Questa mattina si sono corse La Mezza e La Dieci di Torino 2026, Undicesima edizione per le due manifestazioni organizzate da Base Running. Una festa per gli 8000 runner che hanno corso lungo le vie del centro, con partenza e arrivo in Piazza Vittorio.

E l'undicesima edizione è stata assolutamente un'edizione da record. Non solo per il numero dei partecipanti, mai così numerosi, non solo per la grande festa in piazza, ma per i grandi risultati, umani e sportivi.

Il Kenyano Exidor Simon Duci vince la Mezza con il tempo che di 1.03.36,seguito dal connazionale Kodgei Jakob con 1.05.51, AL terzo posto Francia Patrik, della Reggio Asd, con il tempo di 1.06.57.

Per le donne vince la Mezza Restagno Laura della Mondovì Acqua San Bernardo con il tempo di 01.23.11, seguita da Masili Elena Cristina dell'Atletica Monterosa con 01,24.06. Terzo posto per Albertino Celeste con 01,26,24

Sul podio della Dieci maschile Susca Giovanni (00.30.20) seguito da Cornali Nicolò (00,31,13) e Santelli Emanuele (00.31.28). Per le donne vince Zampaglione Silvia (00.35.36); secondo posto per Capelletti Martina (00.36.42) e terzo posto per Visaggi Silvia, Asd Borgaretto con 36’45”

Record Mondiale per Giuseppe Damato, 90 anni compiuti il 9 gennaio, che dopo aver stabilito il record mondiale della Maratona over 90 a Milano la scora settimana, oggi ha polverizzato il record mondiale della mezza maratona, chiudendo in 2.07.36.

Grande festa anche per Damiano che ha concluso la Mezza tra gli applausi degli amici e della sua squadra ad un anno dal suo trapianto di cuore. Un grandissimo risultato, ottenuto proprio nella Giornata Nazionale dei Trapianti.

"Sono molto felice - ha dichiarato Alessandro Giannone, Presidente di Base Running-, perchè oggi abbiamo vissuto una giornata da record incredibile, una festa indimenticabile. Non abbiamo mai avuto così tanti runner stranieri e questo ci gratifica e fa capire quanto Torino sia ormai una città amatissima dai runner. Voglio ringraziare il Comune di Torino, che da sempre crede in questa manifestazione, e l'Assessore Carretta che questa mattina ha vissuto con noi questa grande festa, Adesso pensiamo alla Tuttadritta, che si corre il 10 maggio."