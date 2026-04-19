Sestriere, conclusa la stagione invernale (e i controlli dei carabinieri): record di multe per chi scia senza casco

Con la chiusura della stagione sciistica, si è conclusa anche l’attività di vigilanza, prevenzione e soccorso svolta dai Carabinieri, in questi mesi quotidianamente impegnati lungo le piste da sci del comprensorio.



I militari hanno elevato un totale di 186 contravvenzioni amministrative in materia di sicurezza sulle piste da sci. In particolare, il più alto numero di sanzioni (57) si è registrato per il mancato utilizzo del caso protettivo, il cui utilizzo obbligatorio è stato introdotto dalla recente normativa entrata in vigore con il “Decreto Sport”, operativa dalla stagione sciistica 2025/2026.



Seguono, tra le irregolarità sanzionate, quelle legate al mancato rispetto della segnaletica presente sulle piste e sulla velocità non adeguata (39), nonché verso coloro che hanno svolto attività escursionistica fuori pista e senza l’attrezzatura necessaria (36). Un sesto dei sanzionati, invece, è stato trovato privo dell’assicurazione per la responsabilità civile.



Non sono mancate, infine, le sanzioni per la detenzione, ai fini personali, di stupefacenti, con 10 persone - tutti giovanissimi - segnalate alla Prefettura competente; undici, invece, i turisti colti in stato di ebbrezza. Durante l’attività di vigilanza e soccorso i Carabinieri di Sestriere hanno identificato oltre 1000 persone.