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Valle di Susa | 19 aprile 2026, 07:21

Sestriere, conclusa la stagione invernale (e i controlli dei carabinieri): record di multe per chi scia senza casco

Complessivamente sono state 186 le contravvenzioni fatte dai militari impegnati in pista: 57 per chi non ha preso la misura di sicurezza più importante

Controlli dei carabinieri in pista

Controlli dei carabinieri in pista

Con la chiusura della stagione sciistica, si è conclusa anche l’attività di vigilanza, prevenzione e soccorso svolta dai Carabinieri, in questi mesi quotidianamente impegnati lungo le piste da sci del comprensorio. 

I militari hanno elevato un totale di 186 contravvenzioni amministrative in materia di sicurezza sulle piste da sci. In particolare, il più alto numero di sanzioni (57) si è registrato per il mancato utilizzo del caso protettivo, il cui utilizzo obbligatorio è stato introdotto dalla recente normativa entrata in vigore con il “Decreto Sport”, operativa dalla stagione sciistica 2025/2026. 

Seguono, tra le irregolarità sanzionate, quelle legate al mancato rispetto della segnaletica presente sulle piste e sulla velocità non adeguata (39), nonché verso coloro che hanno svolto attività escursionistica fuori pista e senza l’attrezzatura necessaria (36). Un sesto dei sanzionati, invece, è stato trovato privo dell’assicurazione per la responsabilità civile. 

Non sono mancate, infine, le sanzioni per la detenzione, ai fini personali, di stupefacenti, con 10 persone - tutti giovanissimi - segnalate alla Prefettura competente; undici, invece, i turisti colti in stato di ebbrezza. Durante l’attività di vigilanza e soccorso i Carabinieri di Sestriere hanno identificato oltre 1000 persone.

redazione

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