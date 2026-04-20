A Flashback Habitat, torna i festival dedicato al jazz manouche

Manouche Jazz Nights: da giovedì 23 a domenica 26 aprile torna il festival dedicato al jazz manouche negli spazi di Flashback Habitat.

Dedicare un festival al jazz manouche significa per Flashback portare dentro l’ecosistema una musica nata ai margini. Il jazz manouche nasce dall’incontro tra la tradizione romaní europea e il jazz americano, ma soprattutto da una posizione storicamente laterale: quella di comunità nomadi, abituate a vivere tra i confini, mai completamente dentro un sistema, mai del tutto assimilate. È una musica che non si sviluppa al centro, ma nelle intersezioni, nei passaggi, nelle zone di contatto.



In questo senso, non è solo un linguaggio musicale, ma una forma di sguardo: obliquo, mobile, capace di tenere insieme memoria e trasformazione senza fissarsi in un’unica identità. Flashback lavora proprio su queste dinamiche: il tempo come stratificazione, il passato come materia viva, la possibilità di rileggere ciò che esiste da prospettive inattese.



Il jazz manouche si inserisce in questo contesto non come citazione storica, ma come pratica attiva. Portarlo a Flashback significa quindi attivare una presenza che non occupa il centro, ma lo mette in tensione. Una musica che nasce in quell’altrove “periferico” e che, proprio per questo, riesce a far emergere nuove connessioni, nuovi modi di ascoltare e di abitare il nostro presente.



Quattro serate che vedono protagonisti artisti con la propria personale interpretazione del jazz manouche, spaziando dal repertorio classico alle sonorità contemporanee. Un programma realizzato grazie alla collaborazione con il musicista Alberto Palazzi.