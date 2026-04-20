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Cultura e spettacoli | 20 aprile 2026, 11:26

Castelli Aperti: le dimore visitabili durante il weekend della Festa della Liberazione

Sabato 25 e domenica 26 aprile

Castelli Aperti: le dimore visitabili durante il weekend della Festa della Liberazione

Prosegue la rassegna Castelli Aperti che per il week end della Festa della Liberazione offre un’opportunità unica per riscoprire il patrimonio culturale e storico del territorio piemontese. Dalle fortificazioni medievali alle residenze nobiliari immerse nel verde, i visitatori potranno partecipare a visite guidate, eventi tematici e attività per tutte le età, in un viaggio tra storia, architettura e memoria.

In provincia di Torino 

Agliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano: 25 e 26 aprile dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. 

Arignano - Castello delle Quattro Torri: 25 aprile visite guidate alle ore 15.00 con prenotazione obbligatoria sul sito: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-delle-quattro-torri-a-arignano.html 

Caravino – Castello e Parco di Masino: 25 e 26 aprile aperto con orario 10.00-18.00. 

Chieri, frazione Pessione – Castello di Castelguelfo: 25 aprile visite guidate alle 11.00 e alle 15.00.   Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-castelguelfo.html

Foglizzo - Castello di Foglizzo: 26 aprile visite guidate alle ore 15.00, 16.00 e 17.00. 

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-foglizzo.html

Piossasco – Casa Lajolo: 26 aprile visite guidate (prenotazione consigliata) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00.  

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/casa-piossasco.html

Pralormo – Castello di Pralormo: 25 e 26 aprile dalle 10.00 alle 18.00. 

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: 25 e 26 aprile aperto dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazione consigliata al 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.it.  

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