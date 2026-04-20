Banca Territori del Monviso: risultati 2025 in crescita e Assemblea dei Soci 2026 a Carmagnola

Banca Territori del Monviso conferma il proprio percorso di crescita solido e sostenibile, chiudendo il 2025 con risultati particolarmente positivi che verranno presentati durante l’Assemblea dei Soci 2026, in programma sabato 16 maggio a Carmagnola. Il 2025 si chiude con un utile di 14,63 milioni di euro, in ulteriore crescita rispetto al precedente esercizio. Un risultato che testimonia la capacità dell’Istituto di operare con efficacia anche in un contesto economico complesso.

Le masse intermediate, rappresentate dal prodotto bancario lordo, superano i 2,2 miliardi di euro, confermando il trend di crescita. Parimenti la raccolta da clientela risulta in aumento sia per quanto riguarda la componente diretta (conti correnti, conti deposito e certificati di deposito) sia per quella indiretta, con particolare riferimento al risparmio gestito . Sul fronte degli impieghi, il 2025 archivia un incremento di circa 43 milioni di euro, trainato in particolare dal comparto mutui, che cresce di quasi il 10%, a testimonianza concreta del supporto fornito dalla banca alle Comunità in cui opera.. Particolarmente significativa è la qualità del credito: l’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale si riduce al 2,28%, mentre si confermano elevati i livelli di copertura, con coverage dell’89,2% per le sofferenze e dell’83,5% per le inadempienze probabili. Gli ottimi risultati economici hanno contribuito a rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale della banca.

Il CET1 Ratio si attesta al 30,60%, un livello estremamente elevato anche nel panorama bancario nazionale, mentre il Texas Ratio si posiziona al 10,43%, in miglioramento rispetto all’esercizio precedente. Indicatori che confermano una solidità patrimoniale tra le più rilevanti del sistema. Prosegue inoltre il trend di crescita della base sociale: il numero dei Soci al 31.12.2025 ha superato quota 10.400, confermando il forte legame tra la banca e il territorio.

Il Direttore Generale BTM, Luca Murazzano, esprime tutta la sua soddisfazione per i risultati traguardati dalla Banca, frutto del lavoro e dell’impegno di tutta la struttura e dei suoi 130 collaboratori: “in un contesto globale sfidante, BTM ha continuato a crescere proteggendo la redditività e rafforzando il valore del proprio brand”. – riferisce Murazzano – “La nostra strategia è chiara: professionalità, visione di lungo periodo, centralità del Cliente. Quest’equilibrio ci consente di trasformare le sfide esterne in leve di consolidamento e di continuare a creare valore sostenibile non solo per i nostri stakeholder, ma per tutte le Comunità in cui operiamo e di cui siamo parte integrante”.

L’ASSEMBLEA, LA CENA E L’EVENTO BTM

L’Assemblea dei Soci 2026, si terrà sabato 16 maggio a Carmagnola, in Piazza delle Olimpiadi, dalle ore16:00. Dopo l’illustrazione e la votazione dei punti all’ordine del giorno verranno presentati i membri dell’Advisory Board Next – BTM Young Community, alcuni progetti legati ai giovani del territorio e verranno premiati i giovani soci e le giovani socie che si sono distinti per meriti scolastici nel corso del 2025.

Al termine dei lavori, la giornata proseguirà con momenti di convivialità e intrattenimento. Dalle ore 19:30 alle 22:00 è in programma la cena sociale, placèe e allestita nell’area food a ciò dedicata, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 8 maggio fino ad esaurimento posti. Il catering, curato dalla carmagnolese Sweet Food, proporrà un menù ricco con ingredienti di prima qualità in gran parte di fornitori locali: una forma virtuosa di circolarità che si affianca a quella tipica bancaria di raccolta-impiego sul medesimo territorio.

La serata entrerà nel vivo alle ore 22:15 con lo spettacolo gratuito, aperto a tutti, “Una vita sullo schermo – 40 anni di TV, cinema e storia italiana” di e con Ezio Greggio, protagonista di un racconto ironico e coinvolgente della sua carriera artistica. A seguire, dalle ore 23:30, spazio alla musica dal vivo con la Royal Party Band, che animerà la piazza trasformando l’evento in un momento di festa aperto e partecipato.

L’edizione 2026 dell’Assemblea dei Soci di Banca Territori del Monviso si distingue anche per l’attenzione alla sostenibilità: i consumi generati durante l’evento saranno monitorati e compensati attraverso progetti a favore del territorio, grazie alla collaborazione con Event Green. Un impegno concreto che trasforma l’impatto dell’iniziativa in un valore positivo per la Comunità.

Per agevolare la partecipazione, è stato predisposto un sistema di mobilità organizzato che prevede parcheggio gratuito presso il Bennet di Carmagnola (Via Sommariva 31/8) e un servizio navetta attivo ogni 30 minuti dalle ore 15:30 alle ore 20:00 e dalle ore 22:00 alle ore 01:00, sospeso durante la cena. Sono inoltre previste navette dedicate ai soci con partenze da Casalgrasso e da Sant’Albano Stura, Trinità, Fossano.

L’Assemblea dei Soci BTM si conferma così non solo come appuntamento istituzionale, ma come un momento di incontro e condivisione capace di unire risultati, partecipazione e valorizzazione del territorio.